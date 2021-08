Tréner Geri skončil na lavičke FK Pohronie

Žiar nad Hronom 30. augusta (TASR) – Gergely Geri už nie je tréner futbalistov FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Vedenie fortunaligového klubu sa s ním v pondelok dohodlo na predčasnom ukončení spolupráce. Mužstvo dočasne povedie súčasný športový riaditeľ Štefan Zaťko. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Geri prišiel na lavičku FK Pohronie pred touto sezónou, no vydržal na nej iba šesť ligových kôl. Cez víkend jeho zverenci podľahli doma FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3. Pohronie vybojovalo v úvodných šiestich ligových dueloch iba jedno víťazstvo, na konte má aj jednu remízu a štyri prehry. So štyrmi bodmi mu patrí v tabuľke 10. miesto.



„Vedenie klubu sa dnes dohodlo s Gergelym Gerim, že nebude ďalej pokračovať vo funkcii hlavného trénera. Napriek krátkej spolupráci trénerovi Gerimu ďakujeme za prácu, ktorú počas letnej prípravy a v úvode Fortuna ligy odviedol pre FK Pohronie," uviedol klub na svojom webe.



Štyridsaťštyriročný Geri trénoval v krátkom období už tretí klub Fortuna ligy. Vlani v novembri skončil na vlastnú žiadosť v Nitre, potom viedol maďarský Györ a neskôr v jarnej časti Sereď, s ktorou vyhral záchranársku časť a doviedol ju do kvalifikácie o miestenku v európskych pohárových súťažiach. Trénerom FK Pohronie bol od začiatku júna. V minulosti kormidloval aj Rimavskú Sobotu, bol asistentom v Lokomotíve Zvolen a FK Železiarne Podbrezová.