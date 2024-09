Tréner Geri skončil v FC Košice, nahradil ho Roman Skuhravý

Košice 24. septembra (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Košice sa stal Čech Roman Skuhravý. Vo funkcii nahradil Gergelya Geriho, ktorého predstavenstvo klubu uvoľnilo z funkcie na základe nepresvedčivých výsledkov v úvode sezóny. Košičania majú po 8 zápasoch iba 6 bodov. Nový tréner bude viesť košický tím už v stredajšom zápase Slovenského pohára - Slovnaft cupu v Stropkove. Košický klub informoval o trénerskej zmene na oficiálnej stránke.



Geri sa trénerského kormidla FC Košice ujal v závere sezóny 2023/2024, keď nahradil Jána Kozáka. V dramatickom finiši skupiny o záchranu zvládol prvoradú úlohu udržať tím v najvyššej súťaži. Následne sa s klubom dohodol na pokračovaní spolupráce aj pre sezónu 2024/2025. V nej doviedol Košičanov k jednému víťazstvu (doma s Podbrezovou 3:0 v 3. kole), k trom remízam a trom prehrám. Posledným zápasom na košickej lavičke bol pre neho duel 8. kola proti Žiline, v ktorom jeho zverenci prehrali 1:2, hoci ešte v 83. minúte viedli 1:0. "Predstavenstvo FC Košice na utorňajšom zasadnutí rozhodlo o okamžitom odvolaní Gergelya Geriho z pozície hlavného trénera FC Košice. Dôvodom tohto kroku sú neuspokojivé výsledky v uplynulých ôsmich kolách Niké ligy. Novým trénerom FC Košice sa stal Roman Skuhravý, ktorý A-mužstvo preberie v stredu a povedie ho už v stretnutí 3. kola Slovnaft cupu na ihrisku Stropkova. S Romanom Skuhravým sme uzatvorili zmluvu do konca tejto sezóny, čiže do 31. mája 2025," informoval prezident FC Košice Dušan Trnka.



Skuhravý je prvý zahraničný tréner v šesťročnej histórii FC Košice. "V prvom rade by som chcel povedať, že napriek tomu, že uplynulé dva dni boli veľmi hektické, o tejto ponuke som dostatočne dlho premýšľal. Množstvo atribútov však rozhodlo, že som ju napokon akceptoval. Samozrejme, som rád, že som dostal od vedenia klubu dôveru a som za ňu vďačný. Teraz je ale všetko tak časovo náročné, že v hlave mám iba zápas v Stropkove. To je teraz pre mňa alfa a omega, takže nie je čas strácať čas,“ povedal Skuhravý a k zmluve s FC Košice dodal: "Na moju žiadosť sme sa dohodli na spolupráci do konca tejto sezóny. Rozhodne to nie je preto, že neverím tomuto projektu, práve naopak, ale myslím si, že je férové pre obe strany zistiť, či to, na čom sme sa dohodli, skutočne funguje a spolupráca je pre obe zainteresované strany prospešná. Je to dosť času na to, aby sme sa navzájom spoznali a potom sa prípadne dohodli na dlhodobejšej zmluve. Zároveň som pripravený urobiť všetko pre to, aby to nebola iba epizóda do mája budúceho roka."



V realizačnom tíme FC Košice nastala ešte jedna zmena: "Dohodli sme sa na rozšírení okruhu mojich najbližších spolupracovníkov. Keďže pracujem s analytickými prvkami a potrebujeme k tomu ľudí, novým členom realizačného tímu bude môj syn David, ktorý je kondičným trénerom. Nestal sa ním preto, že je môj syn, ale preto, že som presvedčený o jeho špičkových kvalitách v danej oblasti," poznamenal Roman Skuhravý, ktorý v rokoch 2021-2024 viedol v najvyššej slovenskej súťaži Podbrezovú.