Tréner Granato a obranca Samuelsson podpísali nové zmluvy s Buffalom

Buffalo 12. októbra (TASR) - Klub hokejovej NHL Buffalo Sabres si novým dvojročným kontraktom poistil služby trénera Dona Granata. Dlhodobú zmluvu podpísal švédsky obranca Mattias Samuelsson, ktorý za sedem rokov zarobí 30 miliónov dolárov.



Granatovi ostávali ešte dva roky do konca súčasného kontraktu, no vedenie klubu na čele s generálnym manažérom Kevynom Adamsom ho novou zmluvou odmenilo za "progres, ktorý spravil s tímom v predchádzajúcej sezóne." Podľa špecializovaného portálu capfriendly.com americký kouč zarobí celkovo 3,8 milióna dolárov. Sabres chýbali v play off v uplynulých jedenástich sezónach.



Samuelsson je hráč Buffala od draftu 2018. V prvom tíme nastupoval v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, v ktorých odohral 54 zápasov. Do štatistík si pripísal 12 bodov za asistencie, 20 trestných minút a 18 mínusových bodov. Informovala o tom agentúra AP.