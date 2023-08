Tréner Guardiola ešte nevie, či predĺži zmluvu s Manchestrom City

Manchester 6. augusta (TASR) - Tréner Manchestru City zatiaľ nevie, či predĺži s klubom zmluvu. Pep Guardiola však vyhlásil, že sa cíti pohodlne a na konci sezóny sa s vedením Citizens porozpráva. Súčasný kontrakt mu platí do roku 2025.



Španielsky kormidelník prevzal vedenie tímu v roku 2016, vlani v novembri s ním predĺžil zmluvu "Podpísal som zmluvu na ďalšie dva roky, pretože sa cítim pohodlne. A nič sa nezmenilo. Bez ohľadu na to, či sme dosiahli treble, alebo nie. Ak sú šťastní hráči, tak som šťastný aj ja. V novej sezóne chceme obhájiť to, čo sme vyhrali vlani. Možno na konci sezóny, ak budem unavený, sa s klubom porozprávam, alebo možno predĺžim zmluvu," citoval Guardiolu denník Daily Mail.