Tréner Guardiola varuje svojich hráčov: Ešte sa nerozhodlo

Londýn 28. apríla (TASR) - Tréner Pep Guardiola varoval svojich zverencov v Manchestri City, že napriek mimoriadne dôležitej výhre nad Arsenalom ešte nie je boj o titul v anglickej futbalovej lige rozhodnutý. Londýnčania majú na čele Premier League stále dvojbodový náskok pred svojím prenasledovateľom, no odohrali o dva zápasy viac.



Guardiolovi zverenci v stredu zvíťazili na Etihad Stadium jasne 4:1 a spravili možno kľúčový krok na ceste za obhajobou titulu. Ich rival sa navyše trápi a z uplynulých štyroch ligových duelov uhral len tri body (0-3-1). "Citizens" môžu ísť na čelo tabuľky už v nedeľu v prípade víťazstva vo Fulhame.



Ich tréner však hráčov upozornil, aby sa so súčasnou situáciou neuspokojili a aj v zostávajúcich dueloch hrali naplno. Guardiola preto ani neplánuje šetriť svoje najväčšie hviezdy, i keď City stále bojuje na troch frontoch. Okrem Premier League ho čaká aj semifinále Ligy majstrov s Realom Madrid a začiatkom júna aj finále Pohára FA.



"Ľudia začínajú hovoriť, že je už po všetkom, ale nie je to tak. Stále máme pred sebou sedem zápasov v Premier League a každý z nich je špeciálny. Musíme do nich ísť naplno," upozornil. City potrebuje na istotu piateho titulu v priebehu šiestich sezón vyhrať šesť zo zostávajúcich siedmich zápasov. Aj vlani sa rozhodlo až v záverečnom kole, keď Manchester otočil duel s Aston Villou a Liverpool zdolal o jeden bod.



"Najbližšie nás čaká Fulham, bude to zápas na špeciálnom štadióne proti dobre organizovanému tímu. Ak splníme našu úlohu, budeme bližšie k titulu, no nič nie je samozrejmosť," povedal Guardiola, ktorého tím vyhral sedem ligových duelov po sebe.