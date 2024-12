Tréner Guľa skončil v cyperskom Limassole

Limassol 10. decembra (TASR) - Slovenský futbalový tréner Adrián Guľa skončil v pozícii hlavného trénera cyperského tímu Apollon Limassol. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Spoločne s Guľom skončili aj jeho slovenskí asistenti Norbert Guľa, Martin Kojnok a Peter Argyusi. Do klubu prišiel slovenský kouč v júni 2024, no nepodarilo sa mu naplniť vysoké ambície klubu. V najvyššej domácej súťaži ho viedol v 13 zápasoch, v ktorých získal 18 bodov za 5 víťazstiev a 3 remízy. Priebežne mu patrí 6. miesto v tabuľke so 16-bodovou stratou na lídra súťaže Pafos.



Pod Guľovým vedením sa Apollon predstavil v 1. kole pohára, v ktorom zvíťazil nad druholigovým tímom Othellos Athien. Apollon nevyhral v lige v uplynulých piatich zápasoch, v ktorých získal dva body. Klub sa rozhodol pre trénerskú zmenu po prehre s 11. tímom tabuľky Nea Salamis. Klub zatiaľ nezverejnil meno nového trénera. Mužstvo dočasne povedú Konstantinos Minas a analytik Stelios Antoniu.