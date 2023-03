Tréner Gurich pred Fínskom: Musíme získať sebavedomie a veriť systému

Hlohovec 6. marca (TASR) - Slovenská reprezentácia hádzanárov sa od pondelka pripravuje v Hlohovci na dôležitý dvojzápas s Fínskom v kvalifikácii majstrovstiev Európy. Hlavný tréner Fernando Gurich považuje za dôležité získať sebavedomie a dôveru v herný systém. Témou pred začiatkom zrazu bola aj neúčasť dvojice hráčov Tatrana Prešov, ktorí dostali nešpecifikovaný list od svojho zamestnávateľa, a na zraze sa nezúčastnia.



Slováci odštartovali kvalifikačnú fázu na jeseň uplynulého roka prehrami s Nórskom (26:38) a Srbskom (21:27). Vo štvrtok 9. marca ich čaká piaty duel vo Fínsku. V nedeľu následne odohrajú domáce stretnutie s rovnakým súperom na palubovke v Hlohovci. "Máme iba štyri tréningy pred prvým zápasom s Fínskom. Nastavili sme si systém, myslím si, že hráči mu rozumejú. Očakávam náročné zápasy. Fínsko má veľmi dobrý tím, výborného pivota, kvalitné krídla," uviedol španielsky kouč Gurich, podľa ktorého je prioritou práca so systémom: "Musíme získať sebavedomie a veriť systému, ktorý nám pomôže rásť. Samozrejme, chceme zvíťaziť, ale pre mňa nie je výsledok hlavná priorita."



Aj najbližší súper Slovenska začal kvalifikáciu dvoma prehrami. Dvojzápas proti severanom teda bude kľúčový v boji o tretiu priečku, z ktorej postúpi štvorica najlepších z ôsmich skupín. "Cieľ je jednoznačný, uhrať štyri body. Bude to však veľmi náročné. Prvý zápas hráme vonku, čo je možno o niečo lepšie. Ja osobne som s Fínmi ešte nehral, takže to bude niečo nové. V nedeľu sa budeme spoliehať tu v Hlohovci na vypredanú arénu," povedal Jakub Prokop.



Na reprezentačný zraz nominovali tréneri aj trojicu z Tatrana Prešov. Klub však odoslal nominovaným hráčom list, ktorého obsah Slovenský zväz hádzanej (SZH) údajne nepozná. Dva dni pred začiatkom zrazu sa na jeho základe ospravedlnila dvojica Lukáš Urban a Jakub Kravčák. "Obaja sa nám v sobotu ospravedlnili. Podľa listu, ktorý dostali od klubu Tatran Prešov. My sme poslali pozvánku riadne, ako má byť, ešte pred mesiacom. Pred dvoma dňami sme dostali mail, v ktorom dôvod uvedený nebol, no vieme, že nie sú zranení," ozrejmil situáciu viceprezident SZH Ernö Kelecsényi, ktorý bol zároveň rád, že tretí nominovaný Prešovčan Erik Fenár na zraz reprezentácie prišiel.



SZH sa podľa slov Kelecsényiho chystá situáciu riešiť dostupnými prostriedkami: "Existuje platná legislatíva, zákon o športe, disciplinárny poriadok či štatút reprezentanta. Podľa toho musíme v tejto situácii konať a aj tak urobíme. Pre každého Slováka musí byť reprezentovanie krajiny česť a povinnosť. Hlavne teraz, počas kvalifikačnej fázy, keď nás čakajú dva najťažšie zápasy."