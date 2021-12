Tréner hádzanárov privítal 18 hráčov, čaká na legionárov z Nemecka

Nominácia hádzanárov Slovenska na sústredenie v Bratislave (26. – 30. 12. 2021):



brankári: Teodor Paul (USAM Nimes Gard/Fr.), Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Michal Martin Konečný (BM Ángel Ximénez Puente Genil/Šp.)



pivoti: Dominik Kalafut (HSG Nordhorn-Lingen/Nem.), Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (SBS-Eger/Maď.)



krídla: Tomáš Urban (TSV GWD Minden/Nem.), Marek Kováčech (Handball Sportunion Leoben/Rak.), Martin Briatka (MŠK Považská Bystrica), Lukáš Péchy (HC Sporta Hlohovec)



spojky: Jakub Prokop, Tomáš Smetánka (obaja Viveros Herol BM Nava/Šp.), Martin Potisk (ThSV Eisenach/Nem.), Marek Hniďák (HC Burgenland/Nem.), Lukáš Urban (Grundfos Tatabánya KC/Maď.), Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Marek Korbel (Talent Plzeň/ČR), Tomáš Rečičár, Oliver Rábek (obaja Tatran Prešov), Patrik Hruščák (HK Košice)

Bratislava 27. decembra (TASR) - Tréner slovenskej hádzanárskej reprezentácie Peter Kukučka privítal na nedeľnom zraze v rámci prípravy na ME 18 hráčov z 21-člennej nominácie. Chýbali mu traja legionári pôsobiaci v Nemecku – Tomáš Urban, Dominik Kalafut a Martin Potisk, ktorí si v závere víkendu plnili klubové povinnosti. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).poznamenal Kukučka pre oficiálnu stránku SZH. Slováci už absolvovali prvý z ôsmich tréningov naplánovaných na sústredenie trvajúce do štvrtka 30. decembra. Kouč SR nemohol ešte využiť všetkých hráčov.zhrnul kormidelník slovenského tímu aktuálny stav v kádri.Slováci v tejto fáze prípravy nemajú v pláne prípravný zápas, ale vynahradia si to na tréningoch.vysvetlil Kukučka.V januári bude pokračovať v príprave už len 18 hráčov. "Aj chlapcom som povedal, že teraz majú poslednú šancu zabojovať o nomináciu. Po poslednom tréningovom zápase určíme finálny káder, ktorý sa stretne 3. januára," dodal Kukučka, ktorého zverencov otestujú pred ME ešte v dvojzápase Rakúšania (6. a 8. januára).povedal v tlačovej správe kapitán Ľubomír Ďuriš.Oficiálnymi partnermi ME budú Slovnaft so svojou materskou spoločnosťou, Skupinou MOL.