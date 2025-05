Tréner Hansi Flick by s Barcelonou rád oslavoval titul každý rok

Barcelona 17. mája (TASR) - Nemecký futbalový tréner Hansi Flick by si rád zopakoval oslavy majstrovského titulu v španielskej La Lige každý rok. Povedal to po piatkových slávnostiach v uliciach Barcelony, na ktorých sa zúčastnilo odhadom 670.000 fanúšikov.



Flick doviedol Kataláncov k ligovému triumfu vo svojej prvej sezóne. „Blaugranas“ si ho zaistili vo štvrtkovom mestskom derby, v ktorom zdolali Espanyol 2:0 a po zisku Copa del Rey i španielskeho Superpohára spečatili domáce treble. Do ulíc Barcelony sa tento úspech v piatok vydali osláviť hráči aj fanúšikovia. „Je naozaj skvelé vidieť, aká vášeň pre tento úžasný klub sa odráža v tvárach týchto ľudí. Samozrejme, že by nebolo zlé, keby sme to zažívali každý rok. Takže ideme do toho a v nasledujúcich rokoch na tom budeme tvrdo pracovať. Nie je to jednoduché, ale keď zostaneme sústredení, možno to dokážeme aj o rok. Je neuveriteľné, koľko ľudí vyšlo do ulíc,“ uviedol Flick na sobotnej tlačovej konferencii.



Do konca La Ligy zostávajú dve kolá a 60-ročný kouč plánuje rotovať zostavu len čiastočne. „Musíme urobiť nejaké zmeny, ale rozhodneme až zajtra. Myslím, že včera večer sa išli hráči von trochu zabávať. Vždy hovorím, že kto sa vie zabávať, vie aj pracovať, takže pre mňa to nie je výhovorka,“ pokračoval Flick podľa AFP. Barcelončania v nedeľu privítajú Villarreal a záverečný zápas sezóny odohrajú o týždeň neskôr na trávniku Athletica Bilbao. „Chceme na štadióne oslavovať s našimi fanúšikmi a ukončiť túto sezónu s pocitom, že sme šampióni. Ešte sú pred nami dva zápasy a samozrejme, v roku 2025 sme v La Lige žiadny duel neprehrali a malo by to tak byť až do konca – to je náš cieľ,“ dodal nemecký kormidelník.



Nedeľný súboj s Villarrealom bude pravdepodobne posledný domáci zápas Barcelony na Olympijskom štadióne, keďže od nového ročníka by už mal byť k dispozícii zrekonštruovaný Camp Nou. „V tejto sezóne som mal so štadiónom v Montjuic skvelú skúsenosť, ale taktiež sa teším na hranie na tomto novom fantastickom štadióne,“ uzavrel Flick.



Nemecký tréner má s Barcelonou podpísaný kontrakt do leta 2026, no predstavitelia klubu ešte pred skončením prebiehajúceho ročníka avizovali, že sa ho chystajú predĺžiť. Katalánci pod Flickovým vedením bavia svet ofenzívnym futbalom a okrem domácich súťaží o sebe dali vedieť aj v prestížnej Lige majstrov, kde skončili až v semifinále po atraktívnom súboji s Interom Miláno (6:7).