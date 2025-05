Tréner Hiller zostane na striedačke Los Angeles aj v budúcej sezóne

Los Angeles 15. mája (TASR) - Jim Hiller zotrvá na poste trénera hokejistov Los Angeles Kings. Nový generálny manažér klubu NHL Ken Holland vo štvrtok potvrdil, že kormidelníka meniť nebude.



Päťdesiatšesťročného Hillera čaká už tretia sezóna na striedačke Kings v pozícii hlavného trénera. Do LA prišiel v júli 2022. Najprv robil asistenta Toddovi McLellanovi, hlavným koučom „kráľov“ sa stal vo februári 2024. V tomto ročníku doviedol Kings do play off, kde však štvrtý rok za sebou vypadli v 1. kole s Edmontonom.



Holland po deviatich sezónach nahradil na poste GM Roba Blakea. Predtým pracoval na rovnakom poste v Detroite či Edmontone. Informáciu priniesol web televízie TSN.