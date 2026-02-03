Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tréner Hošala rozšíri realizačný tím Ružomberka

Na snímke potýčka hráčov Ružomberka a Žiliny v zápase 17. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Ružomberok v sobotu 6. decembra 2025 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Hošala študoval v Anglicku a trénoval mládežnícke kategórie v holandskom klube AFC DWS Amsterdam.

Ružomberok 3. februára (TASR) - Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok sa dohodol na spolupráci s trénerom Lukášom Hošalom, ktorý rozšíri realizačný tím A mužstva a zároveň bude v klube zastávať pozíciu vedúceho analytického oddelenia.

Je to môj druhý vstup do ružomberského futbalu. Práve tu som začínal ako tréner prípraviek v sezónach 2011/2012 a 2012/2013,“ prezradil 32-ročný Ružomberčan pre TASR. „Tento krok vnímam veľmi pozitívne. Pre mňa je to ďalšia výzva a verím, že bude znamenať aj prínos pre ružomberský klub. Okrem práce pri A mužstve, vrátane video analýz, či príprav na súpera, pôjde tiež o prepojenie ´béčka´ s dorasteneckou kategóriou U 19,“ dodal Hošala, ktorý študoval v Anglicku a trénoval mládežnícke kategórie v holandskom klube AFC DWS Amsterdam.
