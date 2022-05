Tréner Hrnčár ostane v Michalovciach aj v sezóne 2022/2023

Michalovce 17. mája (TASR) - Slovenský futbalový tréner Norbert Hrnčár povedie MFK Zemplín Michalovce aj v nasledujúcej sezóne 2022/2023. Jeho asistentom bude od nasledujúcej sezóny Richard Höger, s ktorým už spolupracoval vo viacerých pôsobiskách.



"Dohodli sme sa veľmi rýchlo," uviedol 51-ročný kormidelník pre klubovú stránku. Hrnčár prišiel do Michaloviec počas sezóny 2021/2022, keď nahradil Miroslava Nemca. "Z oboch strán bol cítiť záujem, aby sme pokračovali v spolupráci, takže nebol dôvod to nejako komplikovať. Veľmi dôležité bolo, že sa nám podarilo v predstihu zachrániť sa a záver súťaže môžeme dohrať bez tlaku. Naskytla sa nám možnosť dať priestor aj menej vyťaženým hráčom a aj dvojici Záhradník - Petrík, ktorí sú vekom stále iba mladší dorastenci. Aj v tejto fáze sezóny hrá každý jeden z hráčov súčasného kádra o svoju budúcnosť v tomto klube. Záverečné zápasy nám dajú príležitosť na to, aby sme vedeli, s ktorými hráčmi môžeme počítať do ďalšieho ročníka," poznamenal Hrnčár.