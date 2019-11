Tréner Iránu Wilmots sa dohodol so zväzom, ukončili spor o mzde

Teherán 10. novembra (TASR) - Belgičan Marc Wilmots priletel do Teheránu a od pondelka začne opäť trénovať iránsku futbalovú reprezentáciu.



Wilmots opustil Irán pre spor o nevyplatenie mzdy, po rozhovore s predstaviteľmi národného zväzu FFI však rozhodnutie zmenil, informovala agentúra DPA. FFI trvá na tom, že financie poukázal, no tie však na účet bývalého belgického reprezentanta neprišli pre sankcie, s ktorými krajina zápasí. Nie je to prvý prípad, keď zákaz medzinárodných transakcií ovplyvnil platby hráčom a trénerom.