Tréner Italiano predĺžil kontrakt s Bolognou do roku 2027

Bologna 29. mája (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu FC Bologna predĺžilo zmluvu s trénerom Vincenzom Italianom o ďalšiu sezónu. Štyridsaťsedemročný kormidelník tak zostane na lavičke až do roku 2027.



Italiano v uplynulom ročníku priviedol Bolognu k zisku Talianskeho pohára. Vo finále jeho zverenci zdolali AC Miláno 1:0 a získali pre klub prvú trofej po dlhých 51 rokoch. Vďaka triumfu si zahrajú v Európskej lige UEFA. V domácej Serii A skončilo mužstvo na deviatej priečke. „Som šťastný, že môžem pokračovať na tejto ceste. Čaká nás množstvo vzrušujúcich súťaží a cieľov, ktoré chceme spoločne dosiahnuť,“ uviedol bývalý kouč Fiorentiny podľa DPA.



Talianske médiá špekulovali o jeho možnom odchode do AC Miláno, no vedenie Bologne ho udržalo aj vďaka zvýšeniu platu na tri milióny eur za sezónu plus bonusy, informoval denník La Gazzetta dello Sport. „Sme skutočne šťastní, že sme mohli predĺžiť spoluprácu s Vincenzom Italianom. Ako sme viackrát zdôraznili v minulosti, toto bol vždy náš zámer. Sme pripravení spoločne čeliť ďalším výzvam,“ povedal šéf exekutívy Bologne Claudio Fenucci.