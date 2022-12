Tréner Jarábek skončil na lavičke futbalistov Skalice

Skalica 16. decembra (TASR) - Futbalistov MFK Skalica už v jarnej časti Fortuna ligy nepovedie tréner Juraj Jarábek. Vedenie nováčika sa s hlavným koučom dohodlo v piatok na ukončení spolupráce.



"Trénerovi ďakujeme za odvedenú prácu počas jesennej časti sezóny a prajeme mu do osobného aj pracovného života všetko dobré," uviedol skalický klub na oficiálnom webe.



Skalici po jesennej časti patrí predposledná 11. priečka v tabuľke so ziskom 16 bodov. Posledný Liptovský Mikuláš na ňu stráca sedem bodov. Jarábek prišiel do Skalice pred začiatkom aktuálnej sezóny, predtým viedol ŠKF Sereď. Informáciu o jeho nástupcovi Skalica zatiaľ neoznámila.