Tréner Kardoš po generálke: Pokúsime sa ešte niečo vylepšiť

hlas po zápase

/zdroj SVF/:



Marek Kardoš, tréner SR: "Dnes sme spravili málo vlastných chýb a čakali sme na situácie vhodné pre nás, ustáli sme aj tlak na podaní. Chcel som striedať, ale chlapci si rozhodli, že to chcú dohrať, čo je pozitívny signál. Dnes sme mali viacerých lídrov, veľmi dobre zahrali Filip Gavenda, Matej Paták, Tomáš Kriško, teší ma aj to, že celý zápas vydržal Peťo Ondrovič. Máme pred sebou posledné tri - štyri dni, pokúsime sa ešte niečo vylepšiť. Žiaľ, dnes sa nám zranil Kubo Ihnát, čím sa nominácia vlastne uzavrela."



Prípravný zápas mužov - Nitra - sobota:



SLOVENSKO - Portugalsko 3:1 (18, -18, 18, 24)



Rozhodovali: Moravčík a Tiršel (obaja SR), 100 divákov



Slovensko: Kriško 14, Ondrovič 8, Gavenda 18, Paták 11, Krajčovič 7, F. Palgut 4, liberá Ľ. Nemec a Turis (Firkaľ 3). Tréner: M. Kardoš.



Portugalsko: Cvetičanin 6, Tavares 2, A. Ferreira 17, Sinfrónio 5, Gaspar 22, A. Lopes 1, libero Casas (A. Marques 9, Violas 1, L. Martins 2, J. Andrade 1, Ph. Martins 1). Tréner: H. Silva.



Konečná nominácia mužov SR na šampionát EuroVolley 2021 (1. - 19. septembra):



nahrávači: Filip Palgut (Kladno/ČR), Samuel Goč (Košice)



smečiari: Tomáš Kriško (Craiova/Rum.), Matej Paták (Nancy/Fr.), Patrik Pokopec (Myjava)



blokári: Šimon Krajčovič (Montpellier/Fr.), Peter Ondrovič (Aalst/Belg.), Michal Zeman (Myjava), Filip Mačuha (Myjava)



univerzáli: Peter Michalovič (Foinikas Syros/Gréc.), Filip Gavenda (Roeselare/Belg.), Július Firkaľ (Burgas/Bul.)



liberá: Ľuboš Nemec (VKP Bratislava), Martin Turis (Komárno)





Realizačný tím:



tréner: Marek Kardoš, asistent trénera: Gabriel Chochoľak, manažér tímu: Jozef Chudý, štatistik: Martin Dobiaš, fyzioterapeut: Krzysztof Jakubiak, masér: Dušan Szabo, kondičný tréner: Roman Kubš





Program SR v D-skupine EuroVolley 2021 v estónskom Tallinne (časy sú SELČ):



piatok 3. septembra: Francúzsko - Slovensko (19.00)



sobota 4. septembra Slovensko - Estónsko (15.00)



pondelok 6. septembra Lotyšsko - Slovensko (16.00)



streda 8. septembra Slovensko - Chorvátsko (16.00)



štvrtok 9. septembra Nemecko - Slovensko (16.00)

Nitra 28. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti v rámci prípravy na blížiaci sa šampionát EuroVolley 2021 zdolali v sobotu v Nitre Portugalčanov 3:1. Tréner SR Marek Kardoš po záverečnom prípravnom zápase oznámil konečnú 14-člennú nomináciu na šampionát do estónskeho Tallinnu.S výpravou neodcestuje smečiar Jakub Ihnát, ktorý si počas sobotňajšieho tréningu poranil členok. Premiérová účasť na šampionáte čaká nahrávača Samuela Goča, smečiara Patrika Pokopca a blokára Michala Zemana.Boje v skupine ME v estónskom Tallinne odštartujú Slováci o týždeň v piatok 3. 9. zápasom proti olympijským šampiónom z Tokia Francúzom. Neskôr ich čakajú súboje s domácimi Estóncami, Lotyšmi, Chorvátmi a Nemcami, do osemfinále postúpia zo skupiny štyri tímy.