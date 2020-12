Tréner Kolína považuje Dudovo vylúčenie za zbytočné

Mainz 13. decembra (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín nad Rýnom bodovali v nemeckej bundeslige v treťom zápase za sebou a dostali sa nad zónu zostupu. K sobotňajšiemu víťazstvu 1:0 na ihrisku predposledného Mainzu prispel asistenciou slovenský reprezentant Ondrej Duda, ktorý však zápas nedohral a po zbytočnom vylúčení sa triasol o výsledok.



Svetlý Dudov moment prišiel v 55. minúte, keď po jeho prihrávke z pravej strany skóroval Elvis Rexhbecaj. Štvrťhodinu pred koncom však Duda v priebehu jednej minúty videl dve žlté karty a putoval predčasne pod sprchy. V oboch prípadoch sa vyfauloval na rakúskom stredopoliarovi Kevinovi Stögerovi. Po prvej potýčke videli žltú kartu obaja, krátko po rozohratí lopty zasiahol Duda svojho súpera v strede ihriska rukou do tváre a po druhom napomenutí sa pre neho duel skončil.



Na pozápasovej tlačovke sa k incidentu vyjadril aj tréner Kolína Markus Gisdol. "Myslím, že svoje v tomto prípade zohrali emócie. Boli tam dva súboje za sebou v krátkom čase. Myslím, že keby sa rovnaká situácia odohrala o desať minút neskôr, dopadlo by to inak a rozhodca by druhú žltú kartu nevytiahol," povedal kouč Kolína. "Ondrej je fajn chlap, v šatni sa tímu ospravedlnil a veľmi ho to mrzelo. Bol smutný, na druhej strane sa tešil, že sme zápas vyhrali. Je pravda, že nám to sťažil a v závere sme museli čeliť tlaku domácich. Nemalo by sa to stávať, bolo to zbytočné," dodal Gisdol.



Duda strelil v jedenástich zápasoch za Kolín dva góly a pridal dve asistencie. Po vylúčení bude tímu chýbať v stredajšom domácom stretnutí s Leverkusenom.