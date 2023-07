Tréner Kopúň nominoval na prípravný duel s Češkami 20 hráčok

Bratislava 5. júla (TASR) - Tréner slovenských futbalistiek Peter Kopúň nominoval na prípravný zápas proti Česku (14. júla v Opave), ktorý bude poslednou previerkou pred štartom novej súťaže Ligy národov, 20 hráčok. Šéf reprezentačnej lavičky povolal na stretnutie dve brankárky, sedem obrankýň, osem stredopoliarok a tri útočníčky.



"Je to špecifický zraz v tom zmysle, že nás čaká len jeden zápas a okrem základnej jedenástky máme k dispozícii sedem striedaní. Preto sme sa bavili, či má význam brať 23-členný káder, a tak sme zvolili nižší počet. Museli sme premyslieť, koho nevezmeme. Chcel som však nominovať aj hráčky, ktoré som ešte nemal možnosť vidieť v oficiálnom medzištátnom zápase," povedal pre futbalsfz.sk tréner reprezentácie Peter Kopúň a doplnil, kto mu z nominácie pre zranenie vypadol: "Nemohli sme počítať len s jedinou hráčkou a to Martinou Šurnovskou. Tá si doliečuje zranenie a po rozhovore s trénerom Slavie sme sa rozhodli, nech je pripravená na sto percent na predsezónnu prípravu, na ligu a potom aj na Ligu majstrov. Verím, že v septembri bude v poriadku."



V menoslove sú tri hráčky, ktoré premiérovo dostali pozvánku do najcennejšieho dresu – Lenka Mazúchová, Ella Glatzová a Katarína Vredíková. "Už dlhšie sledujem futbalistky, ktoré skončili v devätnástke a mohli sa k nám pripojiť už aj minulý rok. Katka Vredíková však bola zranená, teraz je konečne zdravá a bude môcť byť na oficiálnom zraze a zápase. Ella Glatzová podávala celú sezónu stabilne výborné výkony a my sa ešte vždy hráme s pozíciou defenzívnej stredopoliarky. Ella je zaujímavá futbalistka, prirovnal by som ju k Stankovi Lobotkovi. Chcem ju preto vyskúšať a vidieť. Lenka Mazúchová je špecifický prípad, môže hrať v obrane a aj v krídelnom priestore na ľavej strane, kde potrebujeme posilniť. Som zvedavý, či zapadne do konceptu aj v najvyššej reprezentácii," ozrejmil Kopúň.



Jednu premiéru zažije aj celý tím pod vedením trénera Petra Kopúňa. Zraz v júli ešte ženská reprezentácia nemala. "Je to okno, ktoré stanovila FIFA a naozaj, zraz v júli sme ešte nezažili. Je to však riziko pre hráčky a vzhľadom na to, ako FIFA hovorí, že ich treba chrániť pred rizikami zranenia, tak ide proti tomu. Veď hráčky prídu do reprezentácie po týždni prípravy v klube. Tento "asociák" slúži najmä tímom, ktoré idú na majstrovstvá sveta. Bola by však hlúposť, keby sme ho nevyužili, keďže sa pripravujeme na Ligu národov. Keď sme sa o tomto termíne bavili s kolegom na českej lavičke Karlom Radom, tak som mu povedal, že dva zápasy by boli pre nás veľké riziko," uviedol kouč.



Júlový asociačný termín a duel s Českom je pre družstvo žien posledná možnosť niečo spoločne natrénovať pred jesenným ostrým štartom Ligy národov. "Budem veľmi rád, keď zápas vyhráme a je jedno akým výsledkom. Pre mňa je dôležité, aby sme už zvládli zápas. Od kvalifikácie sme skúšali rôzne hráčky na pozíciách a v príprave sme neboli ani raz v takom zložení ako v kvalifikačných stretnutiach. Bolo evidentné, že to nebolo ešte správne napasované, nevedeli sme zápasy ukočírovať do víťazného konca, čo ma mrzí. Taký je však futbal a verím, že to vystrelí, keď to budeme potrebovať. Verím, že už teraz v júli sa k tomu priblížime," zaželal si lodivod. V septembri si zmerajú Slovenky sily s Fínkami a Chorvátkami.