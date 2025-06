Tréner Kostka skončil v Iuvente Michalovce, zamieril do Poľska

Michalovce 6. júna (TASR) - Slovenský hádzanársky tréner Peter Kostka skončil svoje pôsobenie pri ženskom tíme Iuventy Michalovce a zamieril do Poľska. Jeho novým zamestnávateľom sa stal účastník tamojšej Superligy MKS Urbis Gniezno. Michalovský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Kostka prišiel do Iuventy pred sezónou 2022/2023. Družstvo doviedol ku dvom titulom majstra Slovenska, v roku 2024 s ním triumfoval aj v československej MOL lige. Tím dosiahol pod jeho vedením aj dve prvenstvá v Slovenskom pohári v rokoch 2023 a 2024. Iuventa sa pod Kostkovým vedením pozitívne prezentovala aj v Európe, dvakrát ju doviedol do semifinále Európskeho pohára EHF. „V prvom rade by sme sa chceli Petrovi Kostkovi poďakovať za jeho účinkovanie v našom klube. Treba povedať, že bolo úspešné a tím posunul ďalej. Vrcholom bol nedávny slovenský titul, ktorý sa k nám vrátil po troch rokoch. Peter mal síce s nami ešte platný kontrakt na ďalšiu sezónu, no nechceli sme mu brániť v kariére a po vzájomnej dohode sa tak rozchádzame. V ďalšej kariére mu prajeme všetko dobré a čo najviac úspechov,“ povedal prezident MŠK Iuventa Michalovce Patrik Sabov.



Pre 41-ročného Kostku bolo pôsobenie v Michalovciach doterajším vrcholom kariéry, no pred sebou má novú výzvu. „Som veľmi vďačný klubu za to, že mi dal šancu a aj za to, že mi nechce brániť v ďalšej trénerskej kariére. Beriem to aj tak, že ten kolobeh sa titulom niekde posúva. Aj moja trénerská kariéra sa posúva a poľské Gniezno beriem ako ďalšiu výzvu,“ uviedol tréner Kostka.