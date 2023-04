Tréner Kúdelka povedie Michalovce aj v sezóne 2023/2024

Michalovce 4. apríla (TASR) - Slovenský hokejový tréner Peter Kúdelka bude pôsobiť v extraligovom HK Dukla Ingema Michalovce aj v sezóne 2023/2024. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Sme nesmierne radi, že mladý, perspektívny a dravý tréner, akým je Peter, bude pokračovať na Zemplíne aj v sezóne 2023/2024. Peťo nás počas celej sezóny svojím zanietením a tvrdou prácou presviedčal o svojich profesijných a ľudských kvalitách a nášmu tímu dal ako hlavný tréner charakter a hernú tvár. Veríme, že pre Duklu je tou správnou cestou aj do budúcnosti," uviedol športový manažér Marek Mašlonka.



Kúdelka prišiel do Michaloviec pred sezónou 2022/2023. V jej úvode pôsobil ako asistent Toma Coolena a v rovnakej pozícii zotrval aj po zmene na poste hlavného trénera, keď v novembri prevzal mužstvo Roman Stantien. Začiatkom februára sa michalovský klub rozhodol pre druhú trénerskú výmenu v sezóne a Stantiena nahradil práve Kúdelka. Tím doviedol k 8. miestu po základnej časti. Jeho zverenci sa následne v kvalifikácii play off stretli s Duklou Trenčín, ktorú vyradili 3:2 na zápasy. Úspešní boli aj vo štvrťfinále, keď prekvapujúco dokázali zdolať HC Slovan Bratislava 4:2 na zápasy. V semifinálovej sérii s HC Košice prehrávali po troch dueloch 1:2.