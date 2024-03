D'Aversu odvolali z funkcie trénera Lecce deň po incidente s Henrym

Lecce 11. marca (TASR) - Roberto D'Aversa už nie je tréner futbalistov Lecce. Vedenie klubu talianskej Serie A ho odvolalo deň po incidente s Thomasom Henrym v zápase s Hellasom Verona (0:1). D'Aversa po záverečnom hvizde udrel Francúza hlavou do tváre. V základnej jedenástke Hellasu nastúpili aj slovenskí reprezentanti Tomáš Suslov a Ondrej Duda.



"Po udalostiach v nedeľňajšom zápase proti Hellasu Verona sme sa rozhodli ukončiť spoluprácu s trénerom Robertom D'Aversom. Ďakujeme mu i jeho realizačnému tímu za odvedenú prácu," uvádza sa v stanovisku Lecce, ktoré sprostredkovala agentúra AP. D'Aversa sa za incident ospravedlnil. "Henry sa po skončení zápasu dostal na ihrisku do konfliktu s naším obrancom Marinm Pongračičom. Snažil som sa ich od seba oddeliť, no konal som príliš impulzívne. Ako tréner a otec troch detí by som sa mal v takýchto situáciách vedieť ovládať, uviedol Kouč Lecce pre talianske médiá.