Tréner Lindy Ruff ukončil sezónu míľnikom, zaznamenal 900. víťazstvo

New York 18. apríla (TASR) - Tréner hokejistov Buffala Lindy Ruff zaznamenal 900. víťazstvo v NHL, keď Sabres v poslednom zápase sezóny zdolali Philadelphiu 5:4. Na túto métu sa Ruff dostal ako piaty tréner v histórii profiligy.



Spomedzi aktívnych trénerov je úspešnejší ako on len kormidelník Floridy Panthers Paul Maurice, ktorý zaznamenal 916 víťazstiev v základnej časti. Na čele historických tabuliek je Scotty Bowman (1244), druhý je Joel Quenneville (969) a tretí Barry Trotz (914). Ruff vedie Buffalo druhýkrát počas svojej kariéry a so Sabres nazbieral 607 víťazstiev. V počte úspechov s jedným tímom je lepší len Al Arbour, ktorý doviedol New York Islanders k 740 triumfom.



„Znamená to, že som v NHL viedol veľa zápasov, mal som okolo seba množstvo kvalitných hráčov a členov realizačného tímu. Nie je to len o mne, vždy je za tým skupina ľudí okolo mňa,” povedal 65-ročný Ruff pre espn.com.



Pre Sabres sa sezóna opäť neskočila úspešne, štrnástykrát za sebou nepostúpili do play off. Naposledy si Buffalo zahralo o Stanley Cup v sezóne 2010/11.