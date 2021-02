Tréner Liverpoolu Klopp nemôže kvôli pandémii na pohreb matky

Berlín 10. februára (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Jürgen Klopp nemôže kvôli pandemickým opatreniam pricestovať do Nemecka na pohreb matky. Elisabeth Kloppová zomrela v Glattene vo veku 81 rokov.



"Hneď ako to bude možné, usporiadame dôstojnú rozlúčku. Prežívame strašné časy," citovali slová 53-ročného kouča nemecké médiá. Pre osoby z Veľkej Británie platia aktuálne v Nemecku cestovné obmedzenia, aby sa zabránilo zavlečeniu britskej mutácie koronavírusu. "Bola pre mňa všetkým. Bola to tá správna mama v najlepšom zmysle slova. Ako kresťan viem, že je teraz na lepšom mieste," dodal Klopp.