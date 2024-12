Tréner Lopetegui je odhodlaný zmeniť situáciu vo West Hame

Londýn 7. decembra (TASR) - Futbalový tréner Julen Lopetegui je odhodlaný zmeniť situáciu vo West Hame United. Španielsky kormidelník takto reagoval na štvrtkové zasadnutie predstavenstva klubu, ktoré sa rozhodlo dať mu ešte šancu v pondelkovom ligovom zápase s Wolverhamptonom Wanderers.



West Ham prehral v predošlom zápase na pôde nováčika Leicestru City 1:3. Tímu patrí v tabuľke štrnáste miesto a zo 14 duelov vyhral v tejto sezóne len štyri. "Svoju prácu robím vždy s veľkým odhodlaním a som veľmi šťastný, že som zostal vo West Hame. Túto situáciu zvrátime," citovala Lopeteguiho, ktorý prišiel do tímu v máji, agentúra Reuters.



"Rozumiem všetkému okolo futbalu a rozumiem aj tomu, že môj hlavný cieľ a zodpovednosť je byť pripravený na náročný a tvrdý zápas. Zároveň je to však pre nás veľká príležitosť a výzva získať tri body. To je najdôležitejšie," povedal 58-ročný kouč, ktorý viedol v minulosti Španielsko i Real Madrid. Po prehre v Leicestri si vypočul chorály fanúšikov, ktoré hovorili o jeho vyhadzove. "Prijímam zodpovednosť a tlak. Preto som tréner. Nie sme spokojní a fanúšikovia majú vždy pravdu – dali nám viac ako my im. Musíme to zmeniť," dodal Lopetegui.