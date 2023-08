Tréner Lopetegui skončil vo Wolverhamptone, mal by ho nahradiť O'Neil

Londýn 8. augusta (TASR) - Julen Lopetegui už nie je tréner futbalistov Wolverhamptonu Wanderers. S vedením klubu anglickej Premier League sa dohodol na ukončení spolupráce iba šesť dní pred prvým zápasom v novej sezóne.



Lopetegui vydržal na lavičke Wolves len deväť mesiacov. "Hlavný tréner a klub uznali a akceptovali rozdielne názory v určitých oblastiach a zhodli sa, že najlepším riešením pre všetky strany bude ukončenie kontraktu," uviedol klub v stanovisku, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.



Ako informoval novinár Guillem Balague, španielsky kouč veril, že v lete posilní svoj káder, no vedenie klubu mu nedovolilo podpísať nových hráčov. Podľa BBC by ho mal vo funkcii nahradiť bývalý tréner Bournemouthu Gary O'Neil. Sezóna v Premier League sa začne v piatok 11. augusta, Wolves čaká prvý zápas v pondelok, keď sa predstavia na pôde Manchestru United.



Lopetegui sa ujal kormidla vo Wolverhamptone vlani v novembri, keď sa tím nachádzal na dne tabuľky. Napokon ho doviedol do pokojných vôd v strede ligového poradia a finišoval s ním na 13. mieste. V minulosti viedol aj FC Porto, Real Madrid, FC Sevilla ši španielsku reprezentáciu.