Tréner Löw eviduje ponuky od klubov aj národného zväzu

Berlín 12. júla (TASR) - Bývalý tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw potvrdil, že v súčasnosti má viacero ponúk na trénerské angažmány od klubov i jedného národného zväzu.



„Ide o dopyty, či som ochotný absolvovať rozhovor a či by som mal záujem. Stalo sa to v priebehu posledných dvoch týždňov,“ povedal 65-ročný Löw podľa agentúry DPA. Aktuálne si zisťuje informácie o jednotlivých tímoch a zvažuje svoje možnosti. V prípade ďalšieho vývoja by podľa neho mohli nasledovať osobné stretnutia so zástupcami zainteresovaných strán, aby sa posúdilo, či by spolupráca bola možná.



Löw pôsobil na lavičke nemeckej reprezentácie 15 rokov (2006-2021) a odstúpil po ME 2020. Počas svojho pôsobenia priviedol Nemecko k titulu majstra sveta v roku 2014 na šampionáte v Brazílii. Pred nástupom k národnému tímu trénoval VfB Stuttgart, Fenerbahçe Istanbul či FK Austria Viedeň a od júla 2021 netrénoval.



Dlhodobo má svoje zázemie v oblasti Freiburgu, odkiaľ sa natrvalo sťahovať neplánuje. Pripustil však, že pre trénersky angažmán by mohol región dočasne opustiť.