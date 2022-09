Tréner Maďarska hýri nadšením, športová i divácka blamáž Nemecka

Na snímke tréner maďarskej futbalovej reprezentácie Marco Rossi dáva pokyny hráčom v zápase 5. kola 3. skupiny A-divízie Ligy národov vo futbale Nemecko - Maďarsko v Lipsku 23. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Lipsko 24. septembra (TASR) - Maďarskí futbalisti pridali v najvyššej divízii tohto ročníka Ligy národov ďalší skvelý výsledok. V piatok získali v Lipsku skalp Nemecka, ktoré zdolali 1:0 a vzali mu šancu na postup do Final Four. Sami oň zabojujú v pondelok na domácej pôde proti Taliansku. Tím z Apeninského polostrova je v tomto ročníku LN ich jediný premožiteľ.Maďari začali na pôde Nemecka odvážne a udávali tempo, čo v 17. minúte využil kapitán Ádám Szalai. Loptu za chrbát Marca-Andreho ter Stegena poslal po rohovom kope, ktorý rozohrával Dominik Szoboszlai. Útočník Bazileja efektne pätičkou vo vzduchu usmernil nízky center, lopta prelobovala domáceho brankára a skončila v sieti. Pre Szalaia to bol predposledný zápas v najcennejšom drese – v stredu oznámil, že sa s národným tímom rozlúči po pondelkovom stretnutí proti Taliansku.Hostia sa dostali do prestávky k ďalším šanciam, no kontrolu začali preberať Nemci a po prestávke už svojho súpera takmer k ničomu nepustili. Sami však veľa silných pozícií nevytvorili. Po necelej hodine hry poslal nádejnú strelu z diaľky Joshua Kimmich a najväčší nápor na bránu hostí vyvinul jeho tím o zhruba 20 minút neskôr. Maďari však udržali tesné vedenie, pričom v závere mal veľkú šancu zvýšiť z brejku striedajúci László Kleinheisler. Víťazi mali v Red Bull Arene veľkú divácku kulisu, no duel poznačilo aj hádzanie predmetov do ich hráčov, ktoré iniciovali domáci fanúšikovia pri rohových kopoch a vhadzovaniach. K najväčšiemu vyhroteniu situácie prišlo v 35. minúte, keď Szoboszlaia trafil jeden z predmetov do hlavy.neskrýval nadšenie tréner hostí Marco Rossi v rozhovore pre AFP. Jeho náprotivok je na lavičke od augusta 2021 a prvú prehru okúsil až v štrnástom zápase.povedal frustrovaný Flick. Výkon svojho mužstva v prvom polčase označil za najhorší od svojho nástupu.dodal 57-ročný kouč pre AFP. Výkon jeho tímu priniesol neistotu pred tohtoročným svetovým šampionátom. Nemci zabojujú v Katare o postup z E-skupiny proti Japonsku, Španielsku a Kostarike. Obavy zvyšuje ich výkon z predchádzajúcich MS, keď vypadli v úvodnej fáze turnaja prvýkrát po osemdesiatich rokoch.Maďari si zahrajú o Final Four proti Taliansku. To poslalo v piatok do "béčka" Angličanov. Doma ich zdolalo 1:0 a aj keď má na konte len jednu prehru proti Nemecku (2:5), v Budapešti musí bodovať naplno. Za pondelkovým súperom, ktorého zdolalo v júni 3:2, zaostáva o dva body. Maďarsko vedie skupinu s desiatimi a skóre 8:3.vtipkoval Rossi po piatkovej výhre.Maďari nastúpia v priamo dueli o Final Four proti Talianom doma a na postup im stačí remíza – tabuľku vedú s desiatimi bodmi a ich pondelkový súper má na konte o dva menej. "Azzurri" zdolali Maďarsko v prvom vzájomnom dueli 2:1 a v hre o celkový triumf sa udržali po piatkovej výhre 1:0 nad Anglickom, ktoré zostúpilo do B-divízie.Talian prišiel na reprezentačnú lavičku v júni 2018 z fortunaligovej Dunajskej Stredy a národný tím viedol od prvého ročníka Ligy národov, keď začínal v "céčku". Napriek nepostupu na tohtoročné MS, na ktorých sa reprezentácia nepredstavila od roku 1986, a prehrách v emotívnom dvojzápase so Slovenskom v kvalifikácii EURO 2020, dostal Rossi naďalej dôveru. A tá sa môže pretaviť do senzačného postupu medzi absolútnu európsku špičku v LN. Boj o celkový triumf zatiaľ nemá istého ani jedného účastníka, blízko sú však Holanďania, ktorých by vyradila len prehra o viac než dva góly v záverečnom domácom dueli proti Belgicku.