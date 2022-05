Tréner Madzin oslavuje s Levicami prvé zlato: Neopísateľné

Patrioti Levice sa stali víťazmi Niké Slovenskej basketbalovej ligy. V piatom zápase finále play off zdolali BKM Lučenec 85:75 a v v celej sérii triumfovali 4:1. Na trón zasadli opäť po štyroch rokoch. Na snímke radosť po zisku titulu 7. mája 2022 v Leviciach. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Levice 8. mája (TASR) - V slovenskej najvyššej súťaži sa 13 rokov čakalo na to, aby slovenský tréner doviedol svoje družstvo k majstrovskému titulu. Michalovi Madzinovi sa táto vytúžená méta podarila s Patriotmi Levice v sezóne 2021/2022 Niké SBL, pre 36-ročného kouča je to vôbec prvé ligové zlato v jeho kariére.Majstrovské oslavy tretieho titulu v histórii levického klubu (2011, 2018, 2022) mohli vypuknúť po najvyrovnanejšom stretnutí finálovej série s Lučencom. V domácom prostredí zdolal húževnatých „pelikánov“ 85:75 a celú sériu vyhral 4:1 na zápasy.zhodnotil pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin bezprostredné emócie zo zápasu a osláv.Levická športová hala hlásila dlho pred úvodným rozskokom z pohľadu dostupnosti vstupeniek vypredané, pomaly na deň presne po štyroch rokoch, sa podarilo zaznamenať najvyššiu návštevu v najvyššej súťaži. Oficiálne čísla hlásili 2250 prítomných divákov, bolo ich však podstatne viac. Pri písaní ďalšej úspešnej kapitoly totiž chceli byť mnohí, čo cítil aj kormidelník úspešného tímu:Madzin prišiel k Patriotom po bronzovej sezóne so Svitom (2019). Najskôr jeho snahu prerušil koronavírus, pred rokom mu vešali na krk striebro a teraz z toho bolo vytúžené prvé zlato.radoval sa kouč. Po 13 rokoch sa slovenskému trénerovi podarilo dostať so svojím tímom na ligový trón. Naposledy túto misiu zvládol Ľubomír Urban s Nitrou.okomentoval Madzin túto štatistiku.Levičania uspeli v majstrovskej misii s nevídanou suverenitou, na ligovej scéne našli v 37 zápasoch len 5-krát premožiteľa.zhodnotil.Paradoxne, prvé dve misie - predsezónny Federálny pohár a domáci Slovenský pohár - Madzinovi zverenci nedotiahli do úspešného konca. Zlomovým okamihom bol podľa všetkého úspech v nadnárodnom Alpsko-jadranskom pohári, ktorý dodal „žlto-zeleným“ sebavedomie a istotu do kľúčovej časti sezóny.povedal Madzin.Úspešné zvládnutie tlaku basketbalovej verejnosti a očakávaní levických fanúšikov bolo tiež jeden z pilierov zlatého základu. Levice si vzhľadom na suverénnu základnú časť nakreslili na seba terč. V play off sa s ním úspešne popasovali, semifinále aj finále dokázali ukončiť v skoršom čase.vyjadril sa na túto tému kormidelník majstrov.Kým v minulosti sa vznášala na Madzina kritika za nezvládanie tesných koncoviek, tak po tomto ročníku umlčal aj najhlasnejších kritikov:Triumf v Alpsko-jadranskom pohári aj v Niké SBL sú peknými úspechmi, ale čerstvé rodičovské povinnosti sú pre Madzina najvýznamnejšou dosiahnutou métou v sezóne 2021/2022:Po titule sa natíska otázka, či úspešná spolupráca Levíc s Madzinom bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Oslavujúci kouč však nechcel predbiehať udalosti: