Tréner Marseille Villas-Boas chce získať Milika

Marseille 4. januára (TASR) - Tréner francúzskeho futbalového klubu Olympique Marseille Andre Villas-Boas chce v zimnom prestupovom období získať poľského útočníka Arkadiusza Milika z SSC Neapol.



Dvadsaťšesťročný poľský reprezentant v tejto sezóne v talianskom klube nehráva. Zmluva s SSC mu vyprší na konci tejto sezóny. "Mám o neho záujem, ale ešte neprebehli žiadne konkrétne rokovania ani s klubom ani s hráčom. Nie je to horúce, nie je to otázka najbližších dní. Milik nie je naša jediná možnosť. Je to dobrý hráč, nebude to ľahké," citovala portugalského kouča agentúra AFP.