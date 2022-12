Tréner Martinez po neúspechu na MS skončil na lavičke Belgicka

Al Raján 1. decembra (TASR) - Tréner Roberto Martinez skončil na lavičke futbalovej reprezentácie Belgicka. Svoj odchod z postu oznámil na tlačovej konferencii po štvrtkovej remíze s Chorvátskom (0:0), ktorá znamenala koniec jeho tímu na MS v Katare. Podľa vlastných slov nerezignoval, no končiacu sa zmluvu nepredĺži.



"Bol to môj posledný zápas na lavičke národného tímu. Nemôžem pokračovať," vyhlásil podľa AFP Martinez, ktorého zverenci obsadili v tabuľke F-skupiny tretiu priečku so štyrmi bodmi a neprebojovali sa do osemfinále. Na šampionáte predtým zdolali Kanadu 1:0 a prehrali s Marokom 0:2.



Španiel Martinez viedol belgický národný tím šesť rokov a na predchádzajúcich MS pred štyrmi rokmi v Rusku ho priviedol k bronzu. Vlani sa Belgičania pod jeho vedením dostali do štvrťfinále ME.



Kontrakt s belgickým zväzom mu vyprší po prebiehajúcich MS a podľa vlastných slov ho neplánoval predĺžiť: "Bol by to koniec bez ohľadu na to, ako by sme tu dopadli. Či by sme boli majstri sveta alebo vypadli už v skupine. Nemá to nič spoločné s tým, že sme nepostúpili. Od roku 2018 som mal veľa príležitostí odísť a viesť klubový tím, ale chcel som byť lojálny. Nerezignoval som, len mi vypršala zmluva," vysvetlil Martinez.