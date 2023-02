Tréner McMillan skončil na lavičke Atlanty Hawks

Atlanta 22. februára (TASR) - Nate McMillan už nie je trénerom basketbalistov Atlanty Hawks. Klub NBA ho odvolal z funkcie.



Atlanta sa aktuálne nachádza na 8. priečke Východnej konferencie a drží postupovú pozíciu do vyraďovacej časti, no pred sezónou sa posilnila a mala vyššie ambície. McMillan prevzal mužstvo od Lloyda Piercea, ktorého odvolali v sezóne 2020-21 taktiež po All Star Game prestávke. Tím dočasne povedie asistent Joe Prunty. Medzi hlavnými kandidátmi na uvoľnený post sú dlhoročný kouč Utahu Quin Snyder a bývalý asistent v tíme Hawks Charles Lee, ktorý spoločne s Mikeom Budenholzerom odišiel do Milwaukee. Správu priniesla DPA.