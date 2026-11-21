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Tréner Michaloviec Hrnčár začal prehrou: „Musíme byť trpezliví“
Výsledky michalovského tímu v doterajšom priebehu sezóny sú za očakávaniami vedenia klubu, ktoré sa začiatkom novembra rozhodlo pre zmenu na trénerskom poste.
Autor TASR
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Poprad 21. novembra (TASR) - Misia trénera Martina Hrnčára na striedačke hokejistov Michaloviec sa začala prehrou na ľade Popradu 4:8. Jeho zverenci ťahali proti favoritovi za kratší koniec prakticky od začiatku, za jedno z mála pozitív považoval výkon v tretej tretine. „Nedodržiavali sme herný systém. Táto prehra musí ísť nielen za mužstvom, ale aj za trénerom bez ohľadu na to, či je tam dva dni alebo dva roky,“ poznamenal Hrnčár.
Výsledky michalovského tímu v doterajšom priebehu sezóny sú za očakávaniami vedenia klubu, ktoré sa začiatkom novembra rozhodlo pre zmenu na trénerskom poste. Po odchode Jakuba Ručakya nejaký čas trvalo, kým klub našiel nového hlavného kormidelníka. Medzitým viedol mužstvo Marek Bartánus, no 16. novembra Dukla oznámila angažovanie 52-ročného Hrnčára.
Svojich nových zverencov prvýkrát viedol v piatkovom zápase 20. kola Tipsport ligy na ľade rozbehnutého Popradu. Ten mal za sebou prehru v Liptovskom Mikuláši, po ktorej prišiel o pozíciu lídra tabuľky. Do Michaloviec sa zahryzol od úvodu a v prvej tretine dominoval herne aj gólovo - 4:1. Rovnaké skóre mala aj druhá časť, po ktorej hosťom reálne hrozila dvojciferná prehra. Hráči Dukly napokon v záverečnej časti dvihli hlavy, vyhrali ju 2:0 a skorigovali na prijateľnejších 4:8.
Nič to však nezmenilo na tom, že výkonom zaostali za očakávaniami trénera. „Teší nás len výhra v tretej tretine, no je pravda, že súper tam trochu zvoľnil a spravil niekoľko chýb. Musíme byť trpezliví a pracovať deň za dňom. Veľakrát je práca trénera viacročná, tím má mať dlhšie pokope, aby sa vytvorila jeho kostra. Žiaľ, dnes sme zažili akýsi herný kolaps. Neviem, či sa hráči chceli ukázať, alebo v čom to bolo. Mali sme hrať disciplinovanejšie, trpezlivejšie a na rýchle brejky. Súperovi sme prihrali na päť gólov. Musíme však priznať, že Poprad ukázal vysokú kvalitu,“ poznamenal Hrnčár.
Pre skúseného kormidelníka išlo o návrat do extraligy v pozícii hlavného trénera po vyše troch rokoch. Odišiel z nej po sezóne 2022/2023. Následne viedol v dvoch ročníkoch Frýdek-Místek v druhej najvyššej českej súťaži a v ročníku 2025/2026 pôsobil v Martine. V minulosti stál na extraligových striedačkách Nových Zámkov, Popradu i Liptovského Mikuláša. „Návrat ma potešil. Som rád, že som späť v tomto kolotoči. Opäť sa stretávam s extraligovými tímami a s trénerskými kolegami a zároveň sa zoznámim s novými. Čo sa týka cieľov, tak náš cieľ je umiestnenie do 10. miesta, pretože chceme hrať play off,“ poznamenal tréner michalovskej Dukly.
Svoj debut v novom pôsobisku absolvoval v prostredí, ktoré bolo pre neho v minulosti domáce. „Dnes som tu zažil déjà vu, ktoré mi pripomenulo situáciu, keď som v minulosti preberal tím Popradu. Vtedy som bol tretí tréner tímu počas sezóny. Nastúpili sme na prvý zápas a dostali sme sedem gólov od Košíc (1:7),“ pripomenul Hrnčár duel z februára 2022.
Michalovský tím naďalej figuruje na 10. mieste tabuľky o bod pred jedenástym Zvolenom. V nedeľu 22. novembra privíta na domácom ľade Žilinu.
Výsledky michalovského tímu v doterajšom priebehu sezóny sú za očakávaniami vedenia klubu, ktoré sa začiatkom novembra rozhodlo pre zmenu na trénerskom poste. Po odchode Jakuba Ručakya nejaký čas trvalo, kým klub našiel nového hlavného kormidelníka. Medzitým viedol mužstvo Marek Bartánus, no 16. novembra Dukla oznámila angažovanie 52-ročného Hrnčára.
Svojich nových zverencov prvýkrát viedol v piatkovom zápase 20. kola Tipsport ligy na ľade rozbehnutého Popradu. Ten mal za sebou prehru v Liptovskom Mikuláši, po ktorej prišiel o pozíciu lídra tabuľky. Do Michaloviec sa zahryzol od úvodu a v prvej tretine dominoval herne aj gólovo - 4:1. Rovnaké skóre mala aj druhá časť, po ktorej hosťom reálne hrozila dvojciferná prehra. Hráči Dukly napokon v záverečnej časti dvihli hlavy, vyhrali ju 2:0 a skorigovali na prijateľnejších 4:8.
Nič to však nezmenilo na tom, že výkonom zaostali za očakávaniami trénera. „Teší nás len výhra v tretej tretine, no je pravda, že súper tam trochu zvoľnil a spravil niekoľko chýb. Musíme byť trpezliví a pracovať deň za dňom. Veľakrát je práca trénera viacročná, tím má mať dlhšie pokope, aby sa vytvorila jeho kostra. Žiaľ, dnes sme zažili akýsi herný kolaps. Neviem, či sa hráči chceli ukázať, alebo v čom to bolo. Mali sme hrať disciplinovanejšie, trpezlivejšie a na rýchle brejky. Súperovi sme prihrali na päť gólov. Musíme však priznať, že Poprad ukázal vysokú kvalitu,“ poznamenal Hrnčár.
Pre skúseného kormidelníka išlo o návrat do extraligy v pozícii hlavného trénera po vyše troch rokoch. Odišiel z nej po sezóne 2022/2023. Následne viedol v dvoch ročníkoch Frýdek-Místek v druhej najvyššej českej súťaži a v ročníku 2025/2026 pôsobil v Martine. V minulosti stál na extraligových striedačkách Nových Zámkov, Popradu i Liptovského Mikuláša. „Návrat ma potešil. Som rád, že som späť v tomto kolotoči. Opäť sa stretávam s extraligovými tímami a s trénerskými kolegami a zároveň sa zoznámim s novými. Čo sa týka cieľov, tak náš cieľ je umiestnenie do 10. miesta, pretože chceme hrať play off,“ poznamenal tréner michalovskej Dukly.
Svoj debut v novom pôsobisku absolvoval v prostredí, ktoré bolo pre neho v minulosti domáce. „Dnes som tu zažil déjà vu, ktoré mi pripomenulo situáciu, keď som v minulosti preberal tím Popradu. Vtedy som bol tretí tréner tímu počas sezóny. Nastúpili sme na prvý zápas a dostali sme sedem gólov od Košíc (1:7),“ pripomenul Hrnčár duel z februára 2022.
Michalovský tím naďalej figuruje na 10. mieste tabuľky o bod pred jedenástym Zvolenom. V nedeľu 22. novembra privíta na domácom ľade Žilinu.