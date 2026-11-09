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Tréner Middlesbrough chválil Strelca: V mnohých ohľadoch fantastický
Švédsky kouč ocenil výkon 25-ročného útočníka v sobotňajšom zápase druhej najvyššej anglickej súťaže na ihrisku Watfordu (0:0).
Autor TASR
Middlesbrough 9. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec si po návrate do základnej zostavy Middlesbrough vyslúžil výraznú pochvalu od trénera Kima Hellberga. Švédsky kouč ocenil výkon 25-ročného útočníka v sobotňajšom zápase druhej najvyššej anglickej súťaže na ihrisku Watfordu (0:0). Priznal, že jeho nasadením od úvodnej minúty trochu riskoval. Zároveň vyjadril obavy, aby sa Strelec z novembrového reprezentačného zrazu nevrátil opäť so zdravotnými problémami.
Strelec nastúpil v základnej zostave v Championship prvýkrát v tejto sezóne. Príležitosť dostal aj vďaka zraneniu Willa Lanksheara, ktorý sa dovtedy výbornými výkonmi etabloval na hrote útoku Middlesbrough. Slovenský reprezentant pritom iba nedávno obnovil tréningový proces po zdravotných problémoch a podľa Hellberga ešte nebol v optimálnej fyzickej kondícii. „Myslím si, že jeho nasadenie bolo skôr takým hodom kockou. Chceli sme zariskovať a pokúsiť sa dostať ho do potrebnej zápasovej kondície,“ vysvetlil Hellberg pre denník The Northern Echo.
Strelec síce neskóroval, ale aktívne sa zapájal do kombinácií a vypracoval niekoľko príležitostí pre spoluhráčov. Trénera potešil najmä jeho výkon v prvom polčase. „Myslím si, že bol veľmi, veľmi dobrý. Posledných približne päť minút pred striedaním už bol unavený a bolo vidieť, že mu dochádzajú sily. V prvom polčase však bol v mnohých ohľadoch fantastický,“ vyzdvihol Hellberg slovenského útočníka.
Švédsky kouč osobitne ocenil Strelcov podiel na vytváraní gólových šancí. „Pripravil príležitosť Jeremymu Sarmientovi, potom aj Samovi Byramovi. To sú situácie, z ktorých by sme mali skórovať. Navyše mal jednu dobrú šancu aj on sám. David bol veľmi dobrý a bol som veľmi rád, že som ho opäť videl na ihrisku,“ pokračoval tréner Middlesbrough.
Strelcovi postupne dochádzali fyzické sily. Keďže mal za sebou dlhšiu zápasovú prestávku, ešte nedokázal absolvovať celé stretnutie vo vysokom tempe. „Po 60 minútach bolo vidieť, že ho chytajú kŕče a hrá už skôr na adrenalíne,“ priblížil Hellberg dôvody jeho striedania.
Slovenský reprezentant sa teraz pripojil k národnému tímu pred zápasmi Ligy národov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu. Hellberg verí, že reprezentačné vystúpenia mu pomôžu získať potrebnú zápasovú prax. Zároveň však pripomenul predchádzajúcu skúsenosť, keď sa Strelec zo zrazu vrátil so zranením a následne vynechal štyri stretnutia Middlesbrough: „Naposledy sa vrátil so zranením. Ak však bude hrať a zostane zdravý, určite to môže byť prospešné.“
Strelec nastúpil v základnej zostave v Championship prvýkrát v tejto sezóne. Príležitosť dostal aj vďaka zraneniu Willa Lanksheara, ktorý sa dovtedy výbornými výkonmi etabloval na hrote útoku Middlesbrough. Slovenský reprezentant pritom iba nedávno obnovil tréningový proces po zdravotných problémoch a podľa Hellberga ešte nebol v optimálnej fyzickej kondícii. „Myslím si, že jeho nasadenie bolo skôr takým hodom kockou. Chceli sme zariskovať a pokúsiť sa dostať ho do potrebnej zápasovej kondície,“ vysvetlil Hellberg pre denník The Northern Echo.
Strelec síce neskóroval, ale aktívne sa zapájal do kombinácií a vypracoval niekoľko príležitostí pre spoluhráčov. Trénera potešil najmä jeho výkon v prvom polčase. „Myslím si, že bol veľmi, veľmi dobrý. Posledných približne päť minút pred striedaním už bol unavený a bolo vidieť, že mu dochádzajú sily. V prvom polčase však bol v mnohých ohľadoch fantastický,“ vyzdvihol Hellberg slovenského útočníka.
Švédsky kouč osobitne ocenil Strelcov podiel na vytváraní gólových šancí. „Pripravil príležitosť Jeremymu Sarmientovi, potom aj Samovi Byramovi. To sú situácie, z ktorých by sme mali skórovať. Navyše mal jednu dobrú šancu aj on sám. David bol veľmi dobrý a bol som veľmi rád, že som ho opäť videl na ihrisku,“ pokračoval tréner Middlesbrough.
Strelcovi postupne dochádzali fyzické sily. Keďže mal za sebou dlhšiu zápasovú prestávku, ešte nedokázal absolvovať celé stretnutie vo vysokom tempe. „Po 60 minútach bolo vidieť, že ho chytajú kŕče a hrá už skôr na adrenalíne,“ priblížil Hellberg dôvody jeho striedania.
Slovenský reprezentant sa teraz pripojil k národnému tímu pred zápasmi Ligy národov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu. Hellberg verí, že reprezentačné vystúpenia mu pomôžu získať potrebnú zápasovú prax. Zároveň však pripomenul predchádzajúcu skúsenosť, keď sa Strelec zo zrazu vrátil so zranením a následne vynechal štyri stretnutia Middlesbrough: „Naposledy sa vrátil so zranením. Ak však bude hrať a zostane zdravý, určite to môže byť prospešné.“