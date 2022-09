Tréner Mihajlovič po tri a pol roku v Bologni skončil

Bologna 6. novembra (TASR) - Srbský tréner Siniša Mihajlovič už nepovedie futbalistov FC Bologna. Vedenie talianskeho klubu s ním ukončilo spoluprácu po tom, ako tím nedokázal zvíťaziť ani v jednom z úvodných piatich zápasov nového ligového ročníka. Meno nástupcu zatiaľ nie je známe.



Päťdesiattriročný Mihajlovič bol vo funkcii 3,5 roka. Fanúšikov si získal aj vytrvalou snahou pokračovať napriek tomu, že mu v roku 2019 diagnostikovali leukémiu. "Je to najťažšie rozhodnutie, aké som urobil, odkedy som prezident klubu. Za tie roky sme spolu zažili krásne aj bolestivé chvíle, ktoré medzi nami utužili nielen profesionálne, ale predovšetkým ľudské puto. Bologna bude po jeho boku až do úplného uzdravenia," uviedol kanadský majiteľ klubu Joey Saputo pre agentúru AP.



Hráči Bologne získali v doterajšom priebehu sezóny tri body za remízy a so skóre 5:8 sú na 16. mieste dvadsaťčlennej tabuľky Serie A. Mihajlovič je prvý prepustený tréner v tomto ročníku súťaže. Pre Srba to bolo druhé pôsobenie v Bologni, tím viedol aj v rokoch 2008 až 2009.