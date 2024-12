Tréner Mikula sa vrátil do HKM Zvolen, nahradil Štrbu

Zvolen 27. decembra (TASR) - Hokejistov HKM Zvolen povedie tréner Peter Mikula. Vo funkcii nahradil Martina Štrbu, ktorého vedenie klubu v piatok odvolalo z funkcie. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Sedemdesiatročný kormidelník sa vrátil do známeho prostredia. Práve na striedačke zvolenského HKM strávil najvýznamnejšiu časť zo svojej trénerskej kariéry. V roku 2013 doviedol Zvolen k majstrovskému titulu, z ktorého sa tešil aj v roku 2001 ešte ako asistent. Jeho zatiaľ poslednou trénerskou zastávkou bol HK Poprad, ktorý viedol v ročníku 2022/2023.



S HKM sa dohodol na zmluve do konca sezóny 2024/2025. V klube pokračuje tréner brankárov Maximilián Bača a aj Janis Andersons.



Zvolenský tím prehral vo štvrtkovom zápase 31. kola Tipos extraligy na ľade Slovana Bratislava 3:6, čím sa predĺžila jeho séria prehier na päť duelov. "Dnes, v piatok 27. decembra 2024, bol z pozície hlavného trénera HKM Zvolen odvolaný Martin Štrba. Zároveň je to môj posledný deň vo funkcii prezidenta HKM. O tomto mojom rozhodnutí som informoval členov predstavenstva už 21. decembra. Predstavenstvo bude o ďalšom postupe informovať v najbližších hodinách," uviedol už bývalý prezident HKM Zvolen Dušan Mráz na klubovej stránke.



Štrba sa stal trénerom HKM Zvolen pred aktuálnou sezónou 2024/2025. Tím viedol v 31 zápasoch, v ktorých mal zvolenský tím bilanciu 11 víťazstiev a 20 prehier.



Po 31 zápasoch patrí Zvolenu priebežné 9. miesto so ziskom 37 bodov. Nasledujúci duel odohrá v sobotu 28. decembra doma proti Banskej Bystrici.