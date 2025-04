Tréner Moyes chce ukončiť sériu bez víťazstva na Anfielde

Liverpool 1. apríla (TASR) - Futbalový tréner David Moyes priznal, že ho ťaží negatívna bilancia na štadióne Anfield a dúfa, že ju počas svojho druhého pôsobenia v Evertone zlomí. Škótsky kouč ešte nikdy nevyhral na pôde Liverpoolu – v 21 zápasoch s Evertonom, Manchestrom United, Sunderlandom a West Hamom zaznamenal štrnásť prehier a sedem remíz.



„Nechcem túto bilanciu. Chcem vyhrať a zbaviť sa jej,“ citovala agentúra DPA Moyesa, ktorého tím ťahá momentálne v Premier League deväťzápasovú sériu bez prehry. Podľa neho je aktuálny rozdiel medzi Evertonom a Liverpoolom najväčší za uplynulé roky. „Keď som pred desiatimi rokmi odchádzal, boli sme Liverpoolu oveľa bližšie. Boli sme konkurencieschopní a bojovali sme o podobné priečky. Teraz je medzi klubmi najväčší rozdiel, aký si pamätám,“ priznal skúsený kormidelník. Everton je momentálne v domácej súťaži na pätnástom mieste, 17 bodov nad pásmom zostupu. Do klubu sa vrátil v januári po viac ako jedenástich rokoch, predtým v ňom pôsobil v rokoch 2002 až 2013. V ročníku 2008/2009 ho priviedol do finále Pohára FA.



V marcovom Merseyside derby remizoval jeho tím s Liverpoolom (2:2), ktorý momentálne s prehľadom vedie Premier League. Ďalší vzájomný duel je na programe v stredu. "Je to extrémne náročné miesto na dosiahnutie dobrého výsledku. Nie je to o ihrisku či atmosfére – ide o to, že Liverpool má neustále silné tímy. Každý tím v Premier League má na Anfielde čo robiť,“ dodal Moyes.



Liverpool očakáva rekordnú návštevnosť Merseyside derby na svojej pôde, keďže bude prvé na Anfielde od ukončenia stavebných úprav a rozširovania štadióna. Oficiálna kapacita zrekonštruovaného stánku je 61.276 divákov, pričom doterajší rekord drží duel z roku 1963, na ktorý zavítalo 56.060 ľudí.