Tréner Muňoz sa napriek vypadnutiu DAC-u o svoju pozíciu neobáva

Dunajská Streda 2. augusta (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda skončili na európskej scéne už po prvom dvojzápase, keď v. predkole Európskej Konferenčnej ligy nestačili na FK Zira. Po prehre 0:4 vonku podľahol DAC azerbajdžanskému tímu doma 1:2. V zápase vyznačujúcom sa intenzitou bol súper lepší a hlavne skúsenejší.



„Videli sme v prvom polčase, keď sme hrali jedenásti proti jedenástim, že intenzita bola oveľa vyššia, ako v ligovom zápase. Chýbala nám skúsenosť. Nedokázali sme kontrolovať hru, keď sme to mali robiť. Spravili sme aj hrubú chybu, keď sme po dlhej lopte faulovali a prišli sme o hráča. Vtedy súper nemusel robiť nič extra. Vonku mal na začiatku zápasu dve šance, obe premenil. My nie. Je to aj o skúsenostiach. Chýba nám stabilita v zadných radoch. V minulej sezóne sme odohrali veľa zápasov bez inkasovaného gólu, teraz nie. Keď sa chcete dostať v Európe do ďalšieho kola, nesmiete dostať šesť gólov. Ak nájdeme správnu rovnováhu, musíme sa dostať tam, kde sme boli na konci minulej sezóny.“ – povedal tréner Xisco Muňoz.



Podľa jeho slov ich súper ničím neprekvapil. „Gratulujem im, súper odviedol skvelú prácu. Vôbec nás neprekvapili, už po zápase so Šeriffom Tiraspoľ me videli schopnosti a kvalitu v mužstve. V druhom zápase to v plnej miere ukázali. Ako som spomínal, v prvom stretnutí z prvých dvoch šancí dali dva góly, potom sa prejavili skúsenosti. Vedia, o čom je Konferenčná liga.“ DAC už druhýkrát za sebou vypadol už po prvom dvojzápase, tento neúspech vlani potom ovplyvnil aj začiatok novej sezóny, čo vyústilo aj do odvolania trénera Adriána Guľu. Na pozápasovej tlačovke prišla otázka, či je ohrozená pozícia hlavného trénera, ale Muňoz sa o svoju pozíciu neobáva. „Súper mal lepší tým. Neviem presne, koľko našich hráčov hralo prvýkrát v európskej súťaži. Poďakovanie patrí zamestnancom akadémie, lebo vychovali hráča, ktorý bol najmladší, ktorý nastúpil v európskych súťažiach. Som v klube šťastný, každý deň chcem odviesť maximum. Piatok opäť prídem na akadémiu a urobím maximum, aby sme pripravili hráčov čo najlepšie. Vo futbale však nikdy nevieme, čo príde, ale vždy myslím len na ďalší deň.“



Klub však utvoril v európskych súťažiach jeden rekord. V zápase nastúpil aj mladý Levente Bősze, ktorý v čase zápasu mal 15 rokov, 5 mesiacov a 12 dní. Tým prekonal rekord Martina Odegaarda, ktorý v Lige majstrov debutoval vo veku 15 rokov, 6 mesiacov a 29 dní. Podľa trénera, mladý Bősze dostal možnosť právom. „Všetko ho robí výnimočným. Má výborné pozadie, rodina ho maximálne pomáha a podporuje. Od prvého dňa, keď prišiel medzi nás, ukázal, že túži hrať v prvom mužstve. V tréningoch ide naplno, bojuje, je otvorený, chce sa neustále zlepšovať. Nikomu nedám zadarmo 15 minút v Konferenčnej lige. Bolo to niečo, po čom veľmi túžil a urobil preto všetko. Má talent, a v budúcnosti určite príde ten moment, keď si spomenieme, že som mu ako tréner dal prvú šancu v seniorskom futbale.“



DAC čaká nedeľu už ďalší ligový zápas, v ktorom sa bude prvýkrát hrať žitnoostrovské derby medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. Cieľ mužstva je však jednoznačný. „Musíme pokračovať v práci a pripraviť sa poriadne. Strední obrancovia už odohrali tretí zápas v rade a budú musieť hrať aj nedeľu. Je na nás trénerov, aby sme správne rozložili sily. Uvedomujem si, že je to prvý zápas doma, a chceme to zvládnuť. Treba sa poučiť z chýb. Každý zápas značí novú výzvu. Atmosféra po prehre so Zirou nie je dobrá, ale proti Komárnu hráme prvý domáci zápas v novej sezóne a chceme získať tri body.“ – dodal Muňoz.