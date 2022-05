Tréner obhajcu Weiss pred finále: Má to byť o emóciách, nie nenávisti

Bratislava 5. mája (TASR) - Obhajca triumfu vo futbalovom Slovnaft Cupe Slovan Bratislava hlási pred nedeľným finále 53. ročníka na NFŠ proti rivalovi z Trnavy maximálnu pripravenosť. Zdravotný stav kádra trénera Vladimíra Weissa je dobrý, všetci hráči sú pripravení nastúpiť. Na oficiálnej predfinálovej tlačovej konferencii sa kouč úradujúceho majstra nechcel baviť o peripetiách, ktoré sprevádzali organizáciu ostrosledovaného finále. Napokon sa duel uskutoční podľa plánu aj s divákmi, hoci so zníženou kapacitou z 22.500 na 16.500 divákov.



"Rozprávajme sa o futbale. Dva týždne sa rozpráva o bitkách, prosím, dávajte mi otázky na hráčov, na formu, o tom, že to bude o futbale, o pohárovom finále," povedal v úvode piatkového stretnutia s médiami tréner domácich. Finálové derby vníma ako sviatok. "Je to derby, je tu rivalita. Ale nastúpia dve historicky najlepšie mužstvá. Trnava dobre bráni a nie až tak dobre útočí. Ak chce pomýšľať na úspech, musí dať gól. Budú chcieť hrať aktívne, vieme čo náš čaká. Bude to o emóciách. Motivácia je prirodzená, nebudem to ešte viac hecovať. Nemá to byť o nenávisti, verím, že aj diváci to tak pochopia. Je to finále pohára, tým je povedané všetko."



Na tribúnach sa očakáva dobrá atmosféra, z Trnavy príde špeciálny vlak a aj domáci priaznivci budú chcieť svojim miláčikom vytvoriť čo najlepšiu atmosféru. "Pokiaľ príde 16.000 ľudí, budem rád. Verím, že to bude na tribúne fifty-fifty. Že tu bude priaznivá atmosféra, nech vyhrá dobrý futbal a lepší tím," uviedol Weiss. Kouč Slovana je spokojný so stavom kádra, v ktorom hlásili isté problémy opory, napr. Vladimír Weiss ml. "Všetci hráči trénovali, bolo nás 25 na tréningu. Všetci sú pripravení," potvrdil kouč 10-násobného víťaza SP.



Za kabínu slovanistov sa pre kamery postavil obranca David Hrnčár. Aj on si praje dobrý futbal, v slušnej atmosfére: "Súhlasím s trénerom, hrá sa pre divákov, dúfam, že atmosféra bude tomu zodpovedajúca. Verím, že príde veľa belasých fanúšikov a C-tribúna bude plná. Musíme ukázať, že budeme hrať dobrý futbal."



Pre 24-ročného zadáka bude nedeľné finále prvým v kariére. Kľúčovým podľa neho bude efektivita a organizácia. "Rozhodne dobrá organizácia hry, pričom základom bude dobrá defenzíva. Verím, že nedostaneme opäť gól a dáme ich čo najviac. Osobne sa teším, je to moje prvé finále. Verím, že bude víťazné."