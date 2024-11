Tréner O´Leary skončil v Spišskej Novej Vsi

Košice 30. novembra (TASR) - Vedenie extraligového klubu HK Spišská Nová Ves sa dohodlo na ukončení spolupráce s kanadským trénerom Jasonom O´Learym. Stalo sa tak po piatkovej domácej prehre s Trenčínom 1:3, ktorá bola pre Spišiakov ôsma z uplynulých deviatich zápasov. Meno O´Learyho nástupcu klub zatiaľ nezverejnil. Klub informoval o zmene na trénerskom poste na sociálnych sieťach.



O´Leary prevzal tím Spišskej Novej Vsi pred aktuálnou sezónou 2024/2025, keď nahradil Vlastimila Wojnara. Ten predtým doviedol Spišiakov do historického finále. Po prehre v úvodnom kole zaznamenali O´Learyho zverenci sériu ôsmich víťazstiev, ktorú ukončila prehra na Slovane, no nasledovalo ďalších päť triumfov. Spišiaci boli niekoľko týždňov na prvom mieste tabuľky, no výsledkovo im nevyšiel november. V končiacom mesiaci prehrali osem z deviatich zápasov, získali iba štyri body a spadli na priebežné štvrté miesto s deväťbodovou stratou na lídra tabuľky Košice. O´Leary viedol Spišiakov v 24 extraligových zápasoch, v ktorých tím dosiahol 14 víťazstiev a 10 prehier.



Spišská Nová Ves je štvrtý klub, ktorý v prebiehajúcej sezóne siahol k výmene trénera. Pred ním sa k tomu odhodlali aj v Nových Zámkoch, Trenčíne a v Liptovskom Mikuláši.