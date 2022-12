Tréner O'Neill sa vrátil na lavičku Severného Írska

Belfast 7. decembra (TASR) – Tréner Michael O'Neill sa po dvoch rokoch vrátil na lavičku severoírskej futbalovej reprezentácie. S tamojším zväzom podpísal v stredu päťapolročnú zmluvu. Jeho cieľom je doviesť národný tím na EURO 2024.



O'Neill dosiahol so Severným Írskom historický úspech, keď s ním postúpil na ME 2016. Pre krajinu to bol prvý veľký turnaj po 30 rokoch – prebojovala sa do osemfinále, kde podľahla Walesu 0:1. Jeho nástupcovi Ianovi Baracloughovi sa nepodarilo na úspechy nadviazať. Zväz s ním ukončil spoluprácu v októbri po tom, ako reprezentácia takmer zostúpila do nižšej divízie Ligy národov.



Päťdesiattriročný O'Neill trénoval na konci svojho uplynulého obdobia s reprezentáciou súbežne aj Stoke City. Prácu v klube uprednostnil po posunutí baráže o postup na EURO 2020 v dôsledku covidu. Severné Írsko neprešlo v jej záverečnej fáze cez Slovensko, ktorému podľahlo 1:2 po predĺžení. V anglickom klube skončil v auguste po slabom vstupe do prebiehajúceho ročníka Championship. Informácie priniesla agentúra DPA.