Tréner Oremus po prehre Zvolena s Trenčínom podržal svoj tím

PREČÍTAJTE SI AJ: Košice zvládli šláger, tréner Slovana apeloval na lepšiu koncovku

Zvolen 7. októbra (TASR) – Hokejisti Zvolena si aj po 7. kole Tipos extraligy držia vedúcu priečku v tabuľke napriek tomu, že prvýkrát v sezóne nebodovali. Na domácom ľade prehrali s Trenčínom 0:2, avšak výkonom trénera Zvolena Petra Oremusa nesklamali. Trenčania výborne zvládli defenzívu a pod Pustým hradom sa radovali z nečakaného víťazstva.“ boli prvé slová trenčianskeho kouča Róberta Dömeho a ďalej pokračoval:Kormidelník Dukly Trenčín verí, že jeho tím bude v tabuľke so siedmej priečky stúpať nahor, keďže sa do zostavy vracajú viacerí hráči po zranení. „prízvukoval Döme.Zvolen ako jediný tím v každom zápase doposiaľ v sezóne bodoval. Doma vždy za tri body. Po piatku to už neplatí.hodnotil duel v pozitívnom duchu tréner Zvolena Peter Oremus, pričom pri pohľade na tabuľku dodal: