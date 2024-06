Tréner Page po prehre so Slovenskom skončil na lavičke Walesu

Cardiff 21. júna (TASR) - Robert Page už nie je tréner waleskej futbalovej reprezentácie. Vedenie národného zväzu (FAW) ho odvolalo z funkcie po sérii nepresvedčivých výsledkov. Walesania naposledy prehrali 9. júna v prípravnom stretnutí v Trnave so Slovenskom 0:4.



"Waleská futbalová asociácia sa rozhodla ukončiť kontrakt s trénerom národného tímu Robertom Pageom," uviedla FAW v piatkovom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Štyridsaťdeväťročný Page prevzal reprezentačné mužstvo v novembri 2020 najprv ako dočasný tréner, v septembri 2022 dostal aj riadnu zmluvu. Napokon vydržal v úlohe hlavného kormidelníka štyri roky. "Drakov" doviedol pred tromi rokmi do osemfinále ME, takisto sa mu podarilo s tímom postúpiť na MS 2022, čo bola prvá účasť Walesu na svetovom šampionáte po dlhých 64 rokoch. V Katare však nepostúpil zo základnej skupiny. Neprebojoval sa ani na tohtoročné EURO, vo finále baráže prehral s Poľskom 0:1. Ostrovnému tímu sa nedarilo ani v nedávnej príprave, pred prehrou so Slovenskom iba remizoval s Gibraltárom 0:0.