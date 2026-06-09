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Tréner Palladino skončil v Atalante, tím by mal prebrať Sarri

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Tréner Raffaele Palladino. Foto: TASR/AP

Štyridsaťdvaročný kouč bol nástupcom Ivana Juriča, ktorý prišiel v lete 2025 a vydržal na lavičke Atalanty len do novembra.

Autor TASR
Bergamo 9. júna (TASR) - Taliansky futbalový tréner Raffaele Palladino skončil na lavičke Atalanty Bergamo. Jeho pozíciu by mal v najbližších dňoch prebrať krajan Maurizio Sarri.

Klub Serie A oznámil koniec Palladina v utorok na oficiálnej webovej stránke. Štyridsaťdvaročný kouč bol nástupcom Ivana Juriča, ktorý prišiel v lete 2025 a vydržal na lavičke Atalanty len do novembra. Tím prebral v náročnej situácii, no dokázal ho vytiahnuť z dolnej časti tabuľky. V Lige majstrov vypadla Atalanta pod jeho vedením v osemfinále s Bayernom Mníchov a v Talianskom pohári dokráčala do semifinále.

Podľa tamojších médií sa už len čaká na dokončenie formalít a 67-ročný Sarri preberie ďalší taliansky tím. Naposledy pôsobil dvakrát za sebou v Laziu, predtým s Juventusom Turín vyhral Seriu A (2019/2020). Ako tréner londýnskej Chelsea triumfoval v Európskej lige (2018/2019) a tri sezóny bol kormidelníkom Neapola.
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