Tréner Pimienta skončil v FC Sevilla po štvrtej prehre po sebe

Sevilla 13. apríla (TASR) - Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Sevilla odvolalo z funkcie hlavného trénera Francisca Garciu Pimientu. Stalo sa tak po prehre na ihrisku Valencie 0:1, ktorá bola pre Sevillu štvrtá po sebe. Po odohratí 31 zápasov sa tím nachádza na 13. mieste tabuľky La ligy so sedembodovým náskokom na pásmo zostupu.



Podľa španielskych médií by mal tím prevziať Joaquin Caparros, ktorý už viedol Sevillu v rokoch 2017 - 2019. Práve pod jeho vedením Sevilla postúpila pred 20 rokmi do najvyššej španielskej súťaže. Najbližším súperom FC bude v nedeľu 20. apríla tím Alaves.