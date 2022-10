Tréner Pioli predĺžil kontrakt s AC Miláno do roku 2025

Miláno 31. októbra (TASR) - Taliansky futbalový tréner Stefano Pioli predĺžil kontrakt s AC Miláno do 30. júna 2025. Uviedlo to vedenie klubu. Pioli sa ujal svojej funkcie v októbri 2019. V uplynulej sezóne priviedol "rossoneri" k zisku prvého titulu v Serii A od roku 2011.



Pioli je blízko k tomu, aby postúpil s AC do osemfinále Ligy majstrov. V poslednom kole skupinovej fázy proti Salzburgu na San Sire stačí jeho zverencom uhrať aj remízu. V domácej súťaži strácajú Milánčania na vedúci SSC Neapol šesť bodov, v nedeľu prehrali na pôde FC Turín 1:2. Informovala o tom agentúra AP.