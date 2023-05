Chelsea angažovala Pochettina, do funkcie nastúpi 1. júla

Londýn 29. mája (TASR) – Novým trénerom futbalistov Chelsea sa stal Mauricio Pochettino. Argentínsky kormidelník podpísal s klubom anglickej Premier League zmluvu na dva roky. Veľkoklub má za sebou nevydarenú sezónu, obsadil dvanáste miesto a zaznamenal tak najhorší výsledok v domácej súťaži od roku 1994. Informáciu priniesla agentúra AP.



"Mauriciove skúsenosti, vodcovské kvality a charakter budú Chelsea dobre slúžiť pri napredovaní. Je to tréner s víťaznou mentalitou, ktorý pracoval na najvyššej úrovni vo viacerých ligách. Jeho taktický prístup a odhodlanie rozvíjať sa, to všetko z neho urobilo správneho kandidáta," uviedli v spoločnom vyhlásení športoví riaditelia klubu Laurence Stewart a Paul Winstanley.



Pochettino pôsobil naposledy v Paríži Saint-Germain, odkiaľ odišiel v júli. V Premier League viedol vyše päť rokov aj Tottenham, s ktorým sa prebojoval do finále Ligy majstrov. Funkcie vo svojom novom klube sa ujme 1. júla a súčasťou jeho zmluvy je aj opcia na ďalší rok. Na lavičke nahradí Grahama Pottera, ktorý odišiel v marci a tím dočasne viedol Frank Lampard.



Pred rokom odkúpilo klub konzorcium vedené americkým podnikateľom a investorom Toddom Boehlym. V predošlých dvoch prestupových obdobiach investovalo obrovské sumy do nákupu nových posíl, no bez úspechu. Tím zaznamenal v jarnej časti domácej súťaže len päť víťazstiev a na začiatku roka ťahal šnúru šiestich stretnutí vo všetkých súťažiach s jedným gólom.