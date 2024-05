Tréner Poľska Kaláber bol hrdý na tím: Mohli sme pomýšľať na bod

Ostrava 16. mája (TASR) - Tréner poľských hokejistov Róbert Kaláber bol po stredajšej prehre so Slovenskom 0:4 hrdý na svojich hráčov. Tí podľa neho dlho vzdorovali favoritovi zápasu, proti ktorému aj zásluhou brankára Tomáša Fučíka dlho držali nádejný stav 0:2.



"Na začiatku sme mali rešpekt, no brankár nás podržal a mohli sme zápas nielen zdramatizovať, ale aj pomýšľať na nejaký bod," priznal Slovák na striedačke Poľska. Pre Poliakov to bol štvrtý zápas v ostravskej skupine MS v priebehu piatich dní. Vykorčuľovali naň necelých 24 hodín po tom, čo prehrali 2:4 s jedným z predpokladaných konkurentov v boji o záchranu s Francúzskom. "Vedeli sme, čo nás čaká. Očakávali sme, že Slováci budú hrať aktívne, pokúsia sa vytvoriť si tlak a streliť prvý gól. Spravili sme si rozbor, pozreli sme si videá, no chýba nám skúsenosť s takýmito zápasmi. Dopustili sme sa chýb, ktoré súper nekompromisne trestal. Nádej nám držal brankár Tomáš Fučík, ktorý chytil niekoľko čistých šancí súpera. Aj my sme si vytvorili príležitosti, no chýba nám chladná hlava na to, aby sme to vyriešili. Pred dvoma rokmi sme hrali proti Srbsku. Pozrite sa, kde majú Srbi hráčov a kto stál dnes proti nám. Gratulujem súperovi k víťazstvu a môjmu tímu k tomu, ako sa proti nemu postavil. Hralo s nadšením, charakterom a nevzdalo sa. Za päť dní sme odohrali štyri ťažké zápasy," priznal Kaláber.



Brankára Fučíka napokon vyhlásili za najlepšieho hráča Poľska v zápase, no odstúpil z neho predčasne. V 52. minúte ho nahradil David Zabolotny po tom, čo Fučík opustil ľad s bolestivou grimasou. "Mal svalový problém a nechceli sme riskovať, keďže máme pred sebou zápasy, ktoré by nás mohli udržať v elitnej kategórii. Poslali sme do hry náhradného brankára, ktorý mal ťažkú situáciu. Predtým 55 minút sedel na striedačke. Žiaľ, dostali sme od rozbehnutého Slovenska ešte dva góly, ale nič to nemení na tom, že sme hrali dobre," pripomenul Kaláber. Kormidelník poľského tímu mal hru Slovákov naštudovanú a aj to pomohlo jeho zverencom v príprave na duel.



"Nič ma neprekvapilo. Slovákov mám rozobratých. Craig Ramsay robí semináre pre trénerov, netají sa taktikou. Všetci slovenskí tréneri majú k tomu prístup, je to dostupné na internete. Aj ja z toho niekedy čerpám a viem, čo v ktorej situácii majú robiť. Veľa z toho vedeli moji zverenci. Kvalita na strane súpera bola obrovská." Pre Poliakov je prioritný cieľ záchrana, no k jeho splneniu musia zvíťaziť aspoň v jednom zo zostávajúcich troch zápasov. Pred sebou majú zápasy s favorizovanými tímami USA a Nemecka, po ktorých nastúpia na záverečný duel v ostravskej skupine proti Kazachstanu.







/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/