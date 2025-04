Tréner Popovich bol hospitalizovaný, je v stabilizovanom stave

New York 19. apríla (TASR) – Basketbalový tréner Gregg Popovich bol hospitalizovaný, v súčasnosti je už doma a jeho stav je stabilizovaný. Informácie ohľadom historicky druhého najúspešnejšieho trénera zámorskej NBA priniesla agentúra AFP s odvolaním sa na zámorské médiá.



Incident sa stal v utorok v reštaurácií, odkiaľ musel byť 76-ročný kouč prevezený do nemocnice. Podľa portálu TMZ, ktorý o udalosti informoval ako prvý, bol Popovich prevezený na nosidlách s nezávažným zranením alebo ochorením. Tréner v novembri utrpel ľahkú mozgovú príhodu.



Popovich viedol počas 29 sezón San Antonio Spurs, s ktorým získal päť titulov a nazbieral 1412 víťazstiev v základnej časti a 170 v play off. V roku 2021 priviedol USA k zlatým medailám na olympijských hrách v Tokiu, o dva roky neskôr ho uviedli do Basketbalovej siene slávy.



V aktuálnej sezóne Popovich absentuje na lavičke Spurs. V jeho neprítomnosti vedie mužstvo asistent Mitch Johnson. Kouč v februári uviedol, že sa chce sústrediť na svoje zdravie s nádejou, že sa k trénovaniu v budúcnosti vráti. V roku 2023 podpísal so San Antoniom nový päťročný kontrakt, v tejto sezóne obsadil tím 13. miesto v Západnej konferencii a tretí raz v rade sa tak nedostal ani do play in o vyraďovaciu časť.