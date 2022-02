Tréner Prešova Bokroš ponúkol rezignáciu, Ľupták ju neprijal

Prešov 14. februára (TASR) - Tréner hokejistov HC GROTTO Prešov Ernest Bokroš ponúkol vedeniu klubu svoju rezignáciu. Prezident Róbert Ľupták ju však neprijal a prostredníctvom oficiálnej stránky odkázal fanúšikom: "Stále stojím za trénerom, svojimi hráčmi a fanúšikmi. V momentálnej situácii som presvedčený, že Ernest Bokroš je pre Prešov najlepší tréner."



Prešovčania v nedeľu prehrali s Nitrou na domácom ľade 0:5 a po 39 odohratých zápasoch sú na 10. mieste Tipos extraligy. Na priečke zaručujúcej predkolo play off majú 5-bodový náskok na Nové Zámky a 10-bodový na Liptovský Mikuláš. Z uplynulých 15 zápasov vyhrali iba dva a neuspeli ani v nedávnom finále Slovenského pohára, v ktorom na domácom ľade prehrali s lídrom druhej najvyššej súťaže Žilinou 1:6. Ľupták sa po prehre s Nitrou prihovoril k fanúšikom prostredníctvom videozáznamu: "Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za obrovskú podporu, ktorú nám prejavujete. Momentálne sa nachádzame vo veľmi zlej situácii, ale robíme všetko pre to, aby sme sa zomkli - vedenie, hráči, realizačný tím aj fanúšikovia. Dávate nám nádej a podporujete nás do samého konca."



Ľupták sa rozhodol podržať vo funkcii trénera Bokroša, ktorý viedol mužstvo už počas uplynulej sezóny 2020/2021, keď klube ešte sídlil v Detve. Skúsený kormidelník doviedol mužstvo k historickému 6. miestu. TASR pripomína, že prešovskí hokejisti zažili v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 úspešné obdobie na prelome októbra a novembra, keď vyhrali sedem zápasov po sebe. Po Vianociach však prišiel herný aj výsledkový prepad a tímu sa vzdialili priečky znamenajúce play off. "Tréner cíti zodpovednosť za zlé výsledky a výkony, ktoré predvádzame. Jeho rezignáciu som neprijal, aj keď čítam rôzne vyjadrenia ľudí. Nie je však jednoduché dostať sa z našej situácie. Nie sme na poslednom mieste a budeme sa snažiť udržať v prvej desiatke. Play off je už potom úplne iná súťaž. Ešte raz sa vám ospravedlňujem, beriem tieto výsledky aj na seba. Je mi veľmi ľúto, keď vás vidíme v takom počte, ako ste prišli aj dnes na zimný štadión (857 divákov, pozn.). Dnešné vstupné za tých, ktorí boli aj na zápase proti Michalovciam, zaplatili naši hráči, ale musím sa prikloniť aj na stranu hráčov a povedať, že to nerobia naschvál. Sú na dne a musíme sa z toho sami dostať," poznamenal Róbert Ľupták.