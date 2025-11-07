< sekcia Šport
Tréner Prešova Cifranič dostal 3-týždňovú stopku za nešportové prejavy
Kormidelníka Prešova vylúčili v zápase 13. kola so Žilinou za hrubé nešportové prejavy, konkrétne išlo o urážku hráča s použitím vulgarizmu.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala trénera Tatrana Prešov Vladimíra Cifraniča pozastavením výkonu funkcie na tri týždne.
Kormidelníka Prešova vylúčili v zápase 13. kola so Žilinou za hrubé nešportové prejavy, konkrétne išlo o urážku hráča s použitím vulgarizmu. Cifranič má pozastavenú činnosť od 2. novembra, svojmu družstvu tak nebude k dispozícii v ligových dueloch s Trnavou a Dunajskou Stredou, na lavičke bude absentovať aj v stretnutí Slovnaft Cupu s Púchovom.
Okrem toho potrestala prezidenta klubu Ľuboša Micheľa za hrubé nešportové prejavy pokutou vo výške 600 eur a zákazom vstupu do priestorov štadióna umožňujúcich styk s delegovanými osobami do 31. marca 2026.
Kormidelníka Prešova vylúčili v zápase 13. kola so Žilinou za hrubé nešportové prejavy, konkrétne išlo o urážku hráča s použitím vulgarizmu. Cifranič má pozastavenú činnosť od 2. novembra, svojmu družstvu tak nebude k dispozícii v ligových dueloch s Trnavou a Dunajskou Stredou, na lavičke bude absentovať aj v stretnutí Slovnaft Cupu s Púchovom.
Okrem toho potrestala prezidenta klubu Ľuboša Micheľa za hrubé nešportové prejavy pokutou vo výške 600 eur a zákazom vstupu do priestorov štadióna umožňujúcich styk s delegovanými osobami do 31. marca 2026.